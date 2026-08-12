Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti

74 yaşında estetik operasyon geçiren Bülent Ersoy son görüntüsünü Instagram’dan paylaştı. Diva’nın operasyon sonrası yeni hali kısa sürede dikkat çekti.

Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 22:22

Bülent Ersoy son dönemde yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. 74 yaşındaki sanatçı geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Ersoy’un bu kararı hayranları kadar magazin dünyasında da oldukça dikkat çekmişti.

Kendine has tarzı iddialı açıklamaları ve sahnedeki duruşuyla yıllardır adından söz ettiren Diva operasyonun ardından sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Yeni Hali Merak Konusu Oldu

Estetik operasyon haberinin ardından herkesin merak ettiği konu ise Ersoy’un son halinin nasıl göründüğüydü. Ünlü sanatçı, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla bu merakı biraz olsun giderdi.

Ersoy’un paylaştığı fotoğraf kısa sürede dikkat çekti. Takipçileri sanatçının operasyon sonrası görüntüsünü yakından incelemeye başladı. Özellikle yeni görünümü sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

Diva Yine Gündemde

Bülent Ersoy aslında magazin dünyasında gündem olmaya hiç yabancı değil. Yıllardır hem müzik kariyeri hem de kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren sanatçı, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

“Sefam Olsun”, “Ablan Kurban Olsun Sana” ve “Hani Bizim Sevdamız” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ersoy yıllara meydan okuyan sahne enerjisiyle de dikkat çekiyor.

Bu kez ise gündemin merkezinde müziği değil, geçirdiği estetik operasyon sonrası değişen görünümü var.

Paylaşımı Kısa Sürede Dikkat Çekti

Operasyon sonrasında sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ersoy, son fotoğrafıyla bir kez daha takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü sanatçının yeni görüntüsü kısa sürede ilgi görürken, takipçilerinden de çeşitli yorumlar geldi.

Diva’nın bundan sonra estetik operasyon sonrası görünümüyle ilgili yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

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