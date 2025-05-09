Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü 1. Yıl Dönümlerini Aşkla Kutladı

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü çifti, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü romantik bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Aşklarını her fırsatta gözler önüne seren çiftin bu duygusal paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.

“365 Gündür Dizinde Uyumak Harika!”

31 yaşındaki ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile birlikte çekilmiş pozlarını Instagram hesabında paylaşarak şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey... Sonsuz senelerimiz olsun.”

Aşkla Geçen Bir Yıl

2023 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, o günden bu yana birlikte vakit geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından zaman zaman paylaşıyor. Ancak bu özel yıldönümü paylaşımı, çiftin hayranları tarafından “en romantik kutlama” olarak yorumlandı.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldular

Serkay Tütüncü'nün de aynı kareleri kendi hesabında paylaşmasıyla birlikte çiftin gönderileri kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı. Aşıklar, ilişkilerinin ilk yılında birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.