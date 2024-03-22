Zeynep Bastık spor salonundan paylaştı: Kas şov

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor yaparkenki görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Bastık'ın spor salonunda sırt çalışması yaptığı anları içeren video, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Paylaşımında sırt kaslarını çalıştırdığı görülen Bastık, spor yaparkenki enerjisiyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sık sık spor yapmanın önemine vurgu yapan Bastık, takipçilerine sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeleri konusunda ilham vermeye devam ediyor.





