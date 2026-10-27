Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'li Susuz Yaz'dan Nefes Kesen İlk Tanıtım

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'i buluşturan Susuz Yaz dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz'ın ilk fragmanı büyük bir merak uyandırdı.

1970'ler Adana'sında Su ve Toprak Mücadelesi

Adana'da geçen hikayeden ilk ipuçlarını veren tanıtım, Susuz Yaz'ın etkileyici atmosferini gözler önüne seriyor. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Osman karakterinin "Kimseyi susuz yaza mahkum etmeyeceğim!" sözleri dikkat çekerken, "Su hepimizin!" çıkışıyla köylüler arasında yaşanan tartışma gerilimi artırıyor. Bahar'la yeni bir hayat kurmak için tüm ezberleri bozan Osman'ın onu at sırtında eve getirdiği romantik sahneler öne çıkıyor. Osman'ın abisi Hasan'ın bakışlarındaki gizli hesaplar ve tanıtımın finalindeki "Sonumuz olur bu kız" sözü hikayede yaşanacak sarsıcı gelişmelere işaret etti.

Yıldız Kadrosu ve Çarpıcı Hikayesiyle Sezonun En İddialı Yapımı



Seyirciyi sürükleyici bir hikayeye davet eden dizinin yıldız kadrosunda Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo) Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz), ve Kemal Burak Alper (Cevri) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.