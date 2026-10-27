Basketbol Kariyerinden Oyunculuğa... Sevdan Bir Ateş Dizisinin Mirza'sı Murat Ünalmış Nasıl Keşfedildi?

Murat Ünalmış, Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisinde canlandırdığı Mirza karakteriyle son dönemde izleyicilerin gündemine gelen isimler arasında bulunuyor. Reyting yarışında dengeleri alt üst eden dizinin başrol oyuncusu, bu noktaya gelene kadar bambaşka yollardan geçmiş.

Profesyonel basketbol kariyeriyle başlayan hayatı satış elemanlığına, mankenliğe ve oradan da oyunculuğa kadar uzanıyor. İşte seyirci karşısına çıkana kadarki hayatı!

Fenerbahçe'deki Basketbol Kariyeri Nasıl Sona Erdi?

1981 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiş ve ortaokul döneminde ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmış. Gerçek bir basketbol tutkunu olması onu genç yaşta Fenerbahçe'nin oyuncularından biri yapmış.

Daha 14 yaşındayken Kayseri'den İstanbul'a gelen Ünalmış, lise yıllarında profesyonel olarak basketbol oynamış. Kariyeri ne yazık ki beklediği gibi devam etmemiş.

Geçmişte verdiği röportajlarda basketbolu bırakmasının ardında birtakım talihsiz olaylar bulunduğundan söz etmişti. Ailesinin yaşadığı ekonomik güçlükler de bunlar arasındaymış.



İnternet Kafedeki Arama Hayatını Değiştirdi

Basketbol kariyeri bittikten bir süre sonra mankenlik yapmaya başlamış ama podyumların pek de kendisine göre olmadığını fark etmiş.

Daha küçük bir çocukken başlayan sinemaya yönelik ilgisi ve taklit yapmayı her zaman çok sevmiş olması bugünkü yolculuğunun başlangıç noktası olmuş. Beşiktaş'ta bir arkadaşının internet kafesindeyken oyunculuk eğitimine yönelik araştırmalar yapmış ve karşısına Akademi İstanbul çıkmış.

Eğitim ücretini karşılayabilmek için Sirkeci'de bir kozmetik dükkânında parfüm satmış ve stant mankenliği yapmış. Buradan kazandığı parayla oyunculuk eğitimine başlamış. Bir müddet sonra okuluna gelen bir yapımcıda da ilk rol teklifini almış.

Murat Ünalmış'ın 2017 yılında verdiği bir röportaja dayanan bu bilgiler onun oyunculuk macerasının nasıl başladığını gösteriyor.

Mirza Karakteriyle Yeniden Ekranda

Şimdilerde ekranların reyting yıldızı olan dizisinde başrolü üstlenen karizmatik oyuncu bundan önce Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Gülcemal gibi yapımlarda rol almıştı.

Onun oyunculuğa yönelik tutkusu ve bu tutkunun ardından gitme arzusu bugün bulunduğu noktayı ne denli hak ettiğini de açıkça gösteriyor.