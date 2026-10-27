Gupse Özay'ın Gupi ve Gülmeyen Kral'ı Gişede Rekor Kırdı: 2026'nın En İyi Açılışı!

Gupse Özay’ın çocukluk anılarından ilham alarak senaryosunu kaleme aldığı ve seslendirmesini yaptığı “Gupi ve Gülmeyen Kral”, üç günde 136 bin 539 kişi tarafından izlenerek gişede 2026 yılının en iyi açılış yapan yerli filmi oldu.

Filmin yaratıcısı Gupse Özay hafta sonu Avrupa turundaydı. Cumartesi günü Almanya’nın Oberhausen şehrindeki CineStar Oberhausen’de, pazar günü ise Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki Pathé De Kuip’te düzenlenen seyirci buluşmalarına katılarak çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Minik izleyicilerin coşkulu çığlıklarıyla karşılanan Gupse Özay, sahnede izleyicilerle sohbet ettikten sonra hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.









Dünyada Gupi Rüzgarı



Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda ve Norveç’te de vizyona giren film, 12 Kasım 2026 tarihinden itibariyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki ülkelerde de seyirciyle buluşacak.



Yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın üstlendiği “Gupi ve Gülmeyen Kral”, yaşadıkları apartmandaki boş daireye gitmeleriyle kendilerini gülmeyen bir krallıkta bulan Gupi ve arkadaşlarının heyecan dolu macerasını beyazperdeye taşıyor. Karanlık ve mutsuz krallığa yeniden neşe getirmek için yola çıkan kahramanlar, izleyicileri eğlenceli ve renkli bir dünyaya davet ediyor.