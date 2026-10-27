Aşk Şarkılarının Prensi Hakan Altun’dan Başarısız Aşklar Serisi

Aşk adamı Hakan Altun geçmişten günümüze pek çok ünlü güzele aşık olsa da yüzü bir türlü gülmedi! İşte "bu sefer mutluluğu buldu" dediğimiz aşklar serisi!

Aşk Şarkılarının Prensi Hakan Altun’dan Başarısız Aşklar Serisi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 11:19

Gül Belalıdır, Teklif Ediyorum gibi hareketli şarkıların yanında çaresizce aşk acısı çekenlerin sesi olan çok sayıda şarkıya hayat veren Hakan Altun'un yaşadığı aşklar gündemden düşmüyor. 1972 doğumlu olan aşk adamı Hakan Altun'un bu ünvanı hak edişinin ilk adımı Seray Sever'le başlıyor!

Hakan Altun - Seray Sever Aşkı 2003'te Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşer!

Seray Sever'in gözlerine bakarak söylediği şarkılar, bugün hala o günlerin izlerini taşıyor çünkü bu aşkın üzerine çok şarkılar yazıldığı söyleniyor. Dönemin neredeyse tüm magazin programlarında kendine yer bulan bu aşk, sürpriz şekilde 1 yılın sonunda biter. Bu ayrılığın ardından Hakan Altun'un bir süre aşk acısı yaşadığı da bilinir.

Seray Hanım'sa katıldığı bir programda bu aşkın aldatma nedeniyle bittiğini, Hakan'ın itiraf edip özür dilediğini ancak affetmediğini açıklar.

Ardından Ebru Gündeş ile Bir Araya Gelirler

Kulislerde Seray Sever'i Ebru Gündeş ile aldattığı konuşulsa da bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamaz. Ebru Gündeş'le 10 ay kadar bir süre ilişki yaşayan Hakan Altun, aşkının büyüklüğünden akrostiş bir şiir yazar ve ardından besteler. Bu şarkı "Bu Kalp Senin İçin Atacak" isimli eserden başkası değildir. Sözleri şöyledir:

En zor anımda tanıdım seni

Bütün dünyam değişti

Razıyım senle ölmeye

Unutma bunu sevgilim

Ebru Gündeş'le dolu dizgin yaşanan aşk, kıskançlık ve sadakat testi gibi nedenlerle sona erer. Söylentilere göre Ebru Hanım Hakan'ın bir başkasıyla yakınlaşıp yakınlaşmayacağını test etmek ister ancak bu deney ters teper ve ilişkileri tamamen biter.

Aşktan Ağzı Yandı Derken Gonca Vuslateri ile Tanışır

2020'lere geldiğimizde Gonda Hanım ile paylaştıkları fotoğraflar ve aşk itirafları ile magazin çalkalanır. Romantizmi zirveye çıkaran hareketlerden biriyse Hakan Altun'un Instagram'dan tüm takip ettiği kişileri silip yalnızca Gonca Hanım'ı takip etmesidir.

Bu sefer kesin evlenecek diye bekleyen hayranları kısa sürede hezimete uğrar. Çünkü bu aşk da kısa sürede sona erer.

 

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