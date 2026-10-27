Meğer Çocuk Oyuncuymuş! Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün Bilinmeyen Hikayesi...

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin Oruç'u, sevilen yıldız Burak Yörük meğer çocuk oyuncuymuş. İşte Yörük'ün bilinmeyen hikâyesi...

Meğer Çocuk Oyuncuymuş! Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün Bilinmeyen Hikayesi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 11:28

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın oynağı Taşacak Bu Deniz dizisinin Oruç Furtuna'sı Burak Yörük, Karadeniz delikanlısı imajıyla hayran kitlesini günden güne artırıyor. Ancak onu ekranlarda ilk kez görmemizin üzerinden uzun yıllar geçti. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başladığı pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir detay.

"Biz Boşanıyoruz" Dizisinin Cancan'ı

2004 yılında ekranlara gelen komedi dizisi "Biz Boşanıyoruz"un kadrosunda Burak Yörük de varmış! Ancak onun oyunculuğa başlaması bundan bile öncesine dayanıyor. Babasının çok bilinen bir TV kanalında çalışıyor olması ve sektörde çok geçiş bir çevresinin bulunması, daha 6-7 yaşındayken sektöre girmesini sağlamış. O dönemde "Sırlar Dünyası"nda da oynamış. 12 yaşına geldiğindeyse oyunculuğa bir süreliğine ara verip basketbolla ilgilenmiş.

14 yaşındayken farklı kurumlarda oyunculuk üzerine eğitimler almaya başlamış. Kariyerini çok küçük yaşlarda çizmeye başlayan Yörük, üniversite eğitimini de elbette oyuncuk üzerine tamamladı.
 

Yetişkinlik Döneminde Üst Üste Pek Çok Yapımda Seyirciyle Buluştu

1995 doğumlu yakışıklı oyuncunun yetişkinlik dönemi oyunculuk deneyimleri 2013 yılına uzanıyor. Aksiyon ve dram türündeki "20 Dakika" dizinde Tayfur karakterini canlandırdı. Sonrasında, yine 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizinde seyirciyle buluştu.

Tanınırlığını artıran, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan projelerden biri 2018 yılındaki 4N1K'ydi. Ardından 2020 yılındaki "Baraj" dizisi ve hemen ertesi yıl TV ekranlarına gelen "Aşk Mantık İntikam" dizisiyle şöhretini artırdı.

 

Reyting Rekortmeni "Taşacak Bu Deniz" Dizindeki Oruç Furtuna

Şimdilerdeyse televizyon ekranların en çok konuşulan projeleri arasında yer alan ve başarılı reytingiyle dikkat çeken "Taşacak Bu Deniz" dizisinde rol alıyor.


Genç yıldız kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da son dönemde çok konuşuldu. Geçtiğimiz aylarda müzisyen Tuana Yılmaz ile Roma'da dünya evine girdi. Yaptığı açıklamalarda hayatının son derece yolunda gittiğini söylüyor.

 

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