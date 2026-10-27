Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Sakarya'da Kaza Yaptı!

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Sakarya'da kaza geçirdi! Otomobiliyle motosiklete çarpan ünlü oyuncunun örnek davranışı haberimizde.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Sakarya'da Kaza Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 11:45

Türk televizyonlarının unutulmaz gençlik projelerinden Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan sevilen oyuncu Furkan Kızılay, Sakarya'da talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Bir süre önce büyük şehir hayatını geride bırakarak eşiyle birlikte Sakarya'nın sakin doğasıyla bilinen Sapanca ilçesine yerleşen ünlü isim otomobiliyle seyir halindeyken bir motosikletle çarpıştı. Yaşanan korku dolu anların ardından sergilediği duyarlı davranış ise herkesin takdirini topladı.

Araçtan Hızla İnip Yaralı Gencin Yardımına Koştu

Edinilen bilgilere göre; Sakarya'da otomobiliyle trafikte ilerleyen Furkan Kızılay henüz belirlenemeyen bir nedenle bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sarsılan kazanın ardından vakit kaybetmeden aracından inen ünlü oyuncu hafif sıyrıklar alan motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Sağlık ekipleri olay yerine intikal edene kadar yaralı gencin bir an olsun başından ayrılmayan Kızılay'ın "İyi misin?, korkma, merak etme" sözleriyle genci sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Sapanca'daki yeni yaşamında sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürdüren Furkan Kızılay'ın kaza sonrası gösterdiği insani ve duyarlı refleks çevredeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

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