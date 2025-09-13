Zeynep Bastık Şimdiden Özlemiş! "Kaç Gün Kaldı?"

Zeynep Bastık yaz tatilini noktaladı! Çeşme ve Bodrum’dan dönen şarkıcı, “Yaza kaç gün kaldı?” paylaşımıyla özlemini dile getirdi.

Zeynep Bastık Şimdiden Özlemiş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2025 10:03

Zeynep Bastık, yazın büyük bölümünü Çeşme ve Bodrum’da geçirdikten sonra geçtiğimiz hafta sezonu kapatarak İstanbul’a döndü. 3 Eylül’de İstanbul’da sahne alan ünlü şarkıcı, tatil günlerini özlediğini sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.

Yaz Tatili Bitti, Sahne Maratonu Başladı

Yoğun konser temposu öncesinde deniz ve güneşin tadını çıkaran Bastık, tatil pozlarını sık sık takipçileriyle paylaştı. Yaz tatilini noktalamasının ardından İstanbul’daki ilk konserini 3 Eylül’de veren şarkıcı, sahnede enerjisiyle büyük alkış aldı.

Sosyal Medyada Tatil Özlemi

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşarak “Yaza kaç gün kaldı?” notunu düştü. Bu paylaşımla, hem yaz mevsimine olan özlemini dile getirdi hem de takipçilerini gülümsetti.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranları, Bastık’ın yaz özlemini paylaştığını belirterek “Biz de aynı soruyu soruyoruz” yorumları yaptı.

Kışa Yoğun Programla Giriyor

Yaz tatilini bitiren Zeynep Bastık, İstanbul’un yanı sıra farklı şehirlerde de konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, yeni projeleriyle de müzikseverlere sürpriz yapacağının sinyallerini verdi.

