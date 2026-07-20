Zeynep Bastık Sessizliğini Bozdu! Yıllardır Gerçeği Saklamış

Zeynep Bastık, bu kez yeni bir şarkısıyla değil yaptığı samimi açıklamalarla gündemde. Katıldığı bir programda kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı zor dönemleri anlatan ünlü şarkıcı uzun süre sosyal medyadaki eleştiriler ve linç kültürüyle mücadele ettiğini söyledi. O günlerin kendisini psikolojik olarak oldukça yıprattığını dile getiren Bastık artık çok farklı bir noktada olduğunu anlattı.

Sosyal Medyadan Bilinçli Olarak Uzaklaştı

Bastık'ın en dikkat çeken açıklaması ise X platformuyla ilgili oldu. Ünlü şarkıcı tam dört yıldır kendi adını X'te hiç aratmadığını söyledi. Bunun bilinçli bir karar olduğunu belirten Bastık insanlar hakkında her zaman konuşacağını bildiğini bu yüzden yazılanları okumamayı tercih ettiğini anlattı.

"Benimle ilgili yazılanlara bakmıyorum. İnsanlar inanmak istiyorsa zaten inanıyor. Bunu değiştirmem mümkün değil." diyerek sosyal medyaya bakışını özetledi.

Terapiyle Yeniden Güçlendi

Başarılı şarkıcı yaşadığı yoğun baskının psikolojisini olumsuz etkilediğini de saklamadı. Bu süreçte profesyonel destek aldığını söyleyen Bastık düzenli terapi sayesinde kendisini yeniden toparladığını ifade etti.

Hatta bugün bile terapiye devam ettiğini belirten sanatçı bunun hayatındaki en doğru kararlardan biri olduğunu söyledi. Kendisini artık çok daha huzurlu ve güçlü hissettiğini de sözlerine ekledi.

İşine Odaklanmayı Seçti

Kariyerinin ilk dönemlerinde hakkında çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü söyleyen Bastık bu durumla kavga etmek yerine işine odaklanmayı tercih ettiğini anlattı.

Ekibiyle birlikte daha fazla üretmeye ve çalışmaya yoğunlaştığını belirten ünlü isim zamanla insanların yaptığı yorumlardan daha az etkilendiğini söyledi.

Hayata Bakışı Değişti

Bugün geldiği noktada geçmişe göre çok daha sakin olduğunu söyleyen Zeynep Bastık ünlü olmanın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını da vurguladı. Eskiden insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü fazlasıyla önemserken, artık bunun hayatını yönetmesine izin vermediğini ifade etti.

Samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok takipçisi Bastık'ın sözlerine destek veren yorumlar paylaştı.