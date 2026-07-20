Dünya Kupası'nda Shakira Fırtınası! Sosyal Medya Yıkıldı

Dünya Kupası finalinde sahneye çıkan 49 yaşındaki Shakira enerjisi ve fit görüntüsüyle geceye damga vurdu.

Dünya Kupası'nda Shakira Fırtınası! Sosyal Medya Yıkıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 20:20

2026 FIFA Dünya Kupası finali sadece futboluyla değil devre arasında sahneye çıkan Shakira'yla da uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Dünyaca ünlü yıldız sahneye adım attığı andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekti. Hem enerjisi hem bitmek bilmeyen performansıyla izleyenlere adeta unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye Çıkar Çıkmaz Gözler Ona Çevrildi

New Jersey'de düzenlenen final organizasyonunda sahne alan Shakira sarı ve pembe tonlarının öne çıktığı iddialı kostümüyle büyük beğeni topladı. Üstelik gösterisini yalın ayak tamamlayan ünlü sanatçı, dansçılarıyla birlikte sergilediği koreografiyle stadyumdaki binlerce kişiyi coşturdu.

Dakikalar ilerledikçe temposunu artıran Shakira performansı boyunca enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. Şarkıları kadar dansları da sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Yaşına İnanmakta Zorlandılar

49 yaşındaki Shakira'nın fit görüntüsü ve sahnedeki enerjisi izleyenleri en az performansı kadar şaşırttı. Sosyal medyada peş peşe yapılan yorumlarda birçok kişi ünlü yıldızın yıllara meydan okuduğunu söyledi.

Bazı kullanıcılar "49 yaşında olduğuna inanmak imkânsız" derken bazıları da yaşını internetten kontrol ettiğini ve gördüğü rakam karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini yazdı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gösterinin ardından X başta olmak üzere sosyal medya platformlarında Shakira'nın adı kısa sürede gündemin zirvesine çıktı. Paylaşımların büyük bölümünde sanatçının enerjisi fiziği ve sahne hakimiyeti övüldü.

İki çocuk annesi olan dünyaca ünlü şarkıcı, sadece futbolseverlerden değil, müzik dünyasındaki birçok isimden de tam not aldı. Pek çok kişi yıllardır aynı performans seviyesini korumasının gerçekten etkileyici olduğunu dile getirdi.

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