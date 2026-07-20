Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki'ye Olay Sözler!

Selda Bağcan Bodrum'da buluştuğu Aleyna Tilki'ye övgü dolu sözler yağdırdı. Usta sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki'ye Olay Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 19:44

Türk müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan ile Aleyna Tilki Bodrum'da bir araya geldi. İkilinin samimi buluşması sosyal medyada kısa sürede ilgi görürken asıl konuşulan ise Selda Bağcan'ın genç şarkıcı için yaptığı övgü dolu paylaşım oldu. Deneyimli sanatçının sözleri takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bodrum'da Sıcak Buluşma

Selda Bağcan Bodrum'da Aleyna Tilki ile uzun uzun sohbet ettikleri anlardan bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı mesaj ise oldukça dikkat çekiciydi.

Bağcan, Aleyna Tilki'nin müziğe olan tutkusu merakı ve güzel kalbiyle kendisini her buluşmada mutlu ettiğini söyledi. Hatta "Her buluşmamız bana iyi geliyor. İyi ki varsın Aleyna." sözleriyle genç sanatçıya olan sevgisini açıkça dile getirdi.

Övgü Dolu Mesaj Gündem Oldu

Paylaşımın ardından sosyal medyada yorum yağdı. Birçok kişi iki sanatçının farklı kuşaklardan gelmesine rağmen kurduğu güçlü bağın çok değerli olduğunu ifade etti.

Takipçileri, Selda Bağcan'ın genç isimlere verdiği desteği takdir ederken Aleyna Tilki'nin de yıllardır usta sanatçılardan gördüğü desteğin tesadüf olmadığını söyleyen yorumlar yaptı.

Daha Önce De Aynı Sahneyi Paylaşmışlardı

Aslında bu ikilinin yolları ilk kez kesişmiyor. Selda Bağcan ve Aleyna Tilki daha önce aynı sahnede birlikte şarkı söylemiş o performans da uzun süre konuşulmuştu.

O dönemde de Bağcan Aleyna Tilki için oldukça iddialı ifadeler kullanmıştı. Genç şarkıcının sesini, şarkılarını ve sahne duruşunu çok beğendiğini söyleyen usta sanatçı onun ileride dünya çapında büyük bir yıldız olacağına inandığını dile getirmişti.

Karşılıklı Hayranlık Dikkat Çekiyor

Bu sevgi tek taraflı değil. Aleyna Tilki de daha önce verdiği röportajlarda Selda Bağcan'a duyduğu hayranlığı sık sık dile getirmişti. Bağcan'ın kendine özgü tarzını cesaretini ve kalpten söylediği şarkıları çok sevdiğini söyleyen Tilki onu her zaman örnek aldığı isimlerden biri olarak gösterdi.

İki sanatçının yıllardır süren bu samimi bağı ve karşılıklı saygısı hayranlarının da en çok takdir ettiği detaylardan biri olmaya devam ediyor.

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