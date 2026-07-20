Nusret Dünya Kupası Finaline Damga Vurdu! Yine Çok Konuşuldu

2022 Dünya Kupası finalindeki tartışmaların ardından Nusret bu kez 2026 finalinden yaptığı paylaşımlar ve VIP protokoldeki görüntüleriyle yeniden gündem oldu.

Nusret Dünya Kupası Finaline Damga Vurdu! Yine Çok Konuşuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 19:26

Nusret Gökçe'nin adı Dünya Kupası'yla yan yana gelince birçok kişinin aklına hâlâ 2022 Katar finalinde yaşanan o tartışmalı görüntüler geliyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu kez de 2026 Dünya Kupası finalindeki paylaşımlarıyla konuşulmayı başardı. Sahaya inmese de yaptığı paylaşımlar yine sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Finali Tribünden Takip Etti

Bu kez Nusret final maçını tribünden izledi. Sosyal medya hesabından stat atmosferini ve maç öncesi yaşadığı anları paylaşan ünlü işletmeci yine Dünya Kupası finalinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Paylaşımlarında tribündeki görüntülere ve saha kenarından çektiği karelere yer veren Nusret organizasyonda VIP davetliler arasında bulunduğunu da göstermiş oldu.

La Liga Başkanıyla Aynı Araçta Görüntülendi

Maç başlamadan önce yaptığı bir paylaşım ise en az final görüntüleri kadar konuşuldu. Nusret La Liga Başkanı Javier Tebas ile aynı araçta stadyuma giderken çekilen fotoğrafını yayınladı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi Nusret'in organizasyondaki konumunu ve davetli olarak yer almasını konuşmaya başladı. Stat çevresinde taraftarlarla bol bol fotoğraf çektiren Nusret'in keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

2022 Finali Hâlâ Unutulmadı

Elbette Nusret'in Dünya Kupası denince akıllara gelen ilk görüntüsü hâlâ 2022 Katar finali. Arjantin'in şampiyonluğunun ardından sahaya inmesi, futbolcularla kutlama yapması ve Dünya Kupası'nı eline alarak verdiği pozlar günlerce konuşulmuştu.

O dönem yaşanan olay uluslararası basında geniş yer bulmuş FIFA da kupaya nasıl erişim sağladığıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Paylaşımları Yine Tartışma Yarattı

Bu yıl sahaya inen bir Nusret görüntüsü olmasa da Dünya Kupası finalinden yaptığı paylaşımlar yine dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Javier Tebas ile verdiği poz ve VIP davetli olarak organizasyonda yer alması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Kısacası Nusret Dünya Kupası finalinde bu kez yeni bir kriz yaşamasa da adını yeniden futbol dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına yazdırmayı başardı.

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