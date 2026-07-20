Dilan Çiçek Deniz'i Heyecandan Titreten Gelişme Ne Çıktı?

Dilan Çiçek Deniz son günlerde hem özel hayatıyla hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Kısa süre önce yeni ilişkisini gözler önüne seren başarılı oyuncu bu kez yaptığı "Elim ayağım titriyor" paylaşımıyla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Mesajı gören birçok kişi ilk anda özel hayatıyla ilgili bir gelişme olduğunu düşündü ama işin aslı bambaşka çıktı.

Paylaşımın Sebebi Ortaya Çıktı

Dilan Çiçek Deniz'in heyecanla yaptığı paylaşımın nedeni aşk değil futboldu. Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen oyuncu uzun süredir konuşulan Mohammed Salah transferiyle ilgili çıkan iddialara kayıtsız kalamadı.

X hesabından yaptığı paylaşımda "Bir sorum var arkadaşlar. Salah'ı gerçekten aldık mı almadık mı? Bakın elim ayağım titriyor." sözlerini kullanan Deniz transfer söylentileri karşısındaki heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım özellikle futbolseverler arasında büyük ilgi gördü. Kimileri oyuncunun heyecanına ortak olurken kimileri de esprili yorumlarla paylaşımı gündeme taşıdı.

Özel Hayatıyla da Gündemde

Başarılı oyuncu son haftalarda sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil aşk hayatıyla da konuşuluyor. Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz yıl sona eren ilişkisinin ardından yeni bir sayfa açtı.

Bir dönem Rafael Cemo Çetin ile birlikte olan oyuncu ilişkinin bitmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bitmesi gereken şeyler bitiyor. Arkadaşız, keyfimiz yerinde." diyerek ayrılığı olgunlukla karşıladığını söylemişti.

Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda ise Dilan Çiçek Deniz'in müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansırken oldukça samimi halleriyle dikkat çekti.

Hem yeni ilişkisi hem futbol tutkusu nedeniyle son günlerde adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz yaptığı her paylaşımla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Görünen o ki ünlü oyuncu sadece oyunculuğuyla değil doğal tavırları ve eğlenceli paylaşımlarıyla da gündem yaratmayı başarıyor.