Zeynep Bastık Kırmızı Halıyı Ateşe Verdi: Siyahın En İddialı Hali!

Zeynep Bastık ELLE Style Awards 2026'da göz kamaştırdı! Gecede ödül alan Bastık'ın derin dekolteli siyah elbisesi sosyal medyayı salladı. İşte o geceye damga vuran kareler...

Yayın Tarihi : 15-01-2026 13:34

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık, şıklığın ve zarafetin yarıştığı ELLE Style Awards 2026 törenine damga vuran isimlerden biri oldu. Geceden "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" ödülüyle ayrılan Bastık, tercih ettiği kıyafetle moda otoritelerinden tam not aldı.

Dekolte ve Yırtmaç Uyumu

Zeynep Bastık, stil ödülleri gecesi için risk almayarak siyahın asaletini tercih etti ancak detaylarla farkını ortaya koydu:

  • İddialı Kesim: Derin göğüs dekoltesi ve yüksek bel yırtmacıyla dikkat çeken siyah elbisesi, Bastık’ın fit fiziğini ön plana çıkardı.

  • Minimalist Dokunuşlar: Şarkıcı, iddialı elbisesini sade bir saç tasarımı ve abartısız bir makyajla dengeleyerek modern bir görünüm yakaladı.

 

Sosyal Medya Bu Pozları Konuşuyor

Ödül töreninde verdiği pozları 2,1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan Zeynep Bastık, dijital dünyada adeta bir etkileşim fırtınası kopardı. Fotoğrafların altına kısa sürede binlerce yorum yağdı:

"Siyah sana en çok yakışan renk!", "Gecenin en stil sahibi kadını kesinlikle sendin", "Hem ödül hem şıklık... Tebrikler Zeynep!"

 

Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Seçildi

Müzik kariyerindeki başarısını sahne tarzı ve günlük stiliyle birleştiren Bastık, ELLE Style Awards 2026 jürisi tarafından "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" kategorisinde ödüle layık görülerek 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı.

 

Haberin Galerisi : Zeynep Bastık’tan Siyah Şıklığı!

