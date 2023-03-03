Zeynep Bastık: "Hepimizin kalbi paramparça, zihni bulanık"

Ayfer (15), 6 Şubat'ta meydana gelen felaketin 99’uncu saatinde, 13 yaşındaki kardeşi Fatma ise depremin 101’inci saatinde enkaz altından çıkarılmıştı. Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki enkazda kurtarma çalışmaları 10 saat sürmüştü.

Ayfer’in ilk isteği, Zeynep Bastık’ın ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısı olmuştu. Antalya Büyükşehir itfaiye ekibi, genç kızın istediğini geri çevirmemiş ve cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletmişti.

Bastık, hastanede tedavisi süren Ayfer’le telefonla görüntülü görüşme de yapmıştı. Duygusal anların yaşadığı görüşmede şarkıcı, Ayfer’e moral vermeye çalışmıştı. Ayrıca Ayfer ve kız kardeşlerinin eğitim masraflarını üstleneceğini de açıklamıştı.

"SİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

Bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan 29 yaşındaki Zeynep Bastık, takipçilerinin mesajları sonrası Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı yayınladı.

Sözlerine; "'Yüzünü görelim, seni özledik' diyorsunuz. Ben de sizi çok özledim" diye başlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: