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Gecce Magazin Haberleri

Zeynep Bastık: "Hepimizin kalbi paramparça, zihni bulanık"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin 99’uncu saatinde enkaz altından sağ çıkarılan Ayfer, Zeynep Bastık'ın bir parçasının çalınmasını istemişti. Olay üzerine açıklama yapan ve Ayfer ile iletişime geçen Bastık, son olarak Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Bir süredir sosyal medyada aktif olmayan ünlü isim, takipçilerine açıklama yaparak; hislerini paylaştı.

Zeynep Bastık:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-03-2023 10:49

Ayfer (15), 6 Şubat'ta meydana gelen felaketin 99’uncu saatinde, 13 yaşındaki kardeşi Fatma ise depremin 101’inci saatinde enkaz altından çıkarılmıştı. Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki enkazda kurtarma çalışmaları 10 saat sürmüştü.

Ayfer’in ilk isteği, Zeynep Bastık’ın ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısı olmuştu. Antalya Büyükşehir itfaiye ekibi, genç kızın istediğini geri çevirmemiş ve cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletmişti.

Bastık, hastanede tedavisi süren Ayfer’le telefonla görüntülü görüşme de yapmıştı. Duygusal anların yaşadığı görüşmede şarkıcı, Ayfer’e moral vermeye çalışmıştı. Ayrıca Ayfer ve kız kardeşlerinin eğitim masraflarını üstleneceğini de açıklamıştı.

 

"SİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

Bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan 29 yaşındaki Zeynep Bastık, takipçilerinin mesajları sonrası Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı yayınladı.

Sözlerine; "'Yüzünü görelim, seni özledik' diyorsunuz. Ben de sizi çok özledim" diye başlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Ama geçirdiğimiz bu kötü zamanlardan dolayı mentalimi toparlamakta herkes gibi güçlük çektim, çekiyorum. Hepimiz süreci kendimizde atlatmaya çalışıyoruz ama unutmuyoruz, unutmayacağız. Sadece yollar arıyoruz iyileşmek için. Hepimizin kalbi paramparça, zihni bulanık; biliyorum. Birbirimizi sarıp, sarmalamaya ihtiyacımız var en çok da bunu biliyorum. Sevgiye ihtiyacımız var. Ben de kendimce buna hazırlanıyorum. Bir yere gitmedim, buralardayım. Biraz kabuğuma çekildim sadece. En kısa zamanda güzelliklerle sarılacağız birbirimize."

 

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