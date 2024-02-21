Zeynep Bastık, Güzellik Sırrını Açıkladı: İşte Sırrın Anahtarı!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, ışıldayan cildiyle güzellik sırrı merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Bastık, bu sefer de güzellik sırrını açıkladı ve herkesi şaşırttı.

Zeynep Bastık, Güzellik Sırrını Açıkladı: İşte Sırrın Anahtarı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2024 16:06

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Zeynep Bastık, içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. "Günaydın, benim bugün heyecanlı bir çekimim var" notuyla paylaştığı video kısa sürede viral oldu.

Daha önce güzellik rutinini de paylaşan Bastık, "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum." açıklamasını yapmıştı.

Ünlü şarkıcının doğal ve basit güzellik sırrı, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Bastık'ın bakım rutini ve içi buz dolu kaseyle cilt bakımı yöntemi, genç yaşına rağmen ışıldayan cildinin sırrı olabilir.

Haberin Videosu : Zeynep Bastık içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdı
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