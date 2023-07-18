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Zeynep Bastık, Bodrum'da aşka geldi: Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile görüntülendi

Menajer Tolga Akış'la evliliğini geçtiğimiz temmuz ayında sonlandıran Zeynep Bastık, boşanmasından bir yıl sonra gönlünü kaptırdığı Ali Can Ayyıldız ile Bodrum tatilinde görüntülendi.

Zeynep Bastık, Bodrum'da aşka geldi: Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile görüntülendi
Yayın Tarihi : 2023-07-18 10:35

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandığı menajeri Tolga Akış'tan ayrıldıktan sonra sessizliğini bozdu. 8 Temmuz'da 30 yaşına giren Bastık, evinde düzenlediği doğum günü partisinde Ali Can Ayyıldız ile olan ilişkisini sosyal medyada duyurmuştu. Ve geçtiğimiz günlerde çift, Yalıkavak'ta görüntülendikleri anlarla aşklarını resmiyet kazandırdı.

Zeynep Bastık, Bodrum tatili sonrasında Ali Can Ayyıldız ile birlikte Yalıkavak'ta romantik anlar yaşadı. İkili, özel bir beach'te denize girmek yerine masalarında oturmayı tercih etti.

 

Genç çift, samimi görüntülerle kameralara yakalandı. Zeynep Bastık, mutlu ve gülümseyerek Ali Can Ayyıldız'ın boynuna sarıldı ve birlikte keyifli vakit geçirdiler.

 

Zeynep Bastık, beach partisinde ise denize girmek yerine dans edip eğlenmeyi tercih etti. Akşam saatlerine kadar devam eden parti, çiftin romantik anlarının yanı sıra enerjik danslarıyla da dikkat çekti.

 

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