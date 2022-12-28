Zeynep Bastık açıkladı! Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor?

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu’nun kısa süren bir ilişkinin ardıdnan ayrılık kararı aldığı konuşulmuştu. Bastık'ın, oyuncunun eski sevgilisiyle mesajlaştığını görünce, ayrıldığı iddia edilmişti. Kaygılaroğlu’nun çabalarına rağmen şarkıcının barışmayı kabul etmediği öne sürülmüştü.



Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı yönünde basına yansıyan haberlerin hatırlatılması üzerine Zeynep Bastık, “Eğer bir gün bir erkek arkadaşım olursa beni severek, el ele, gururla yanında göreceğinize yemin ediyorum" dedi.