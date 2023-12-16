Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Zeynep Bastık 2023'e Bundan Böyle ile veda ediyor. Söz ve müziği Nova Norda'ya ait olan yüksek tempolu şarkının klibi Mehmet Can Damatoğlu tarafından çekildi.
Sözlerinde, kendini bulmanın ve cesaretin bolca hissedildiği şarkı Hypers Music etiletiyle yayınlandı.
Künye:
Söz & Müzik: Nova Norda
Düzenleme: Ufuk Kevser
Kayıt, Vox Edit & Vox Mix: Göko
Mix & Mastering: Ufuk Kevser
Gitar: Caner Güneysu
Bass: Alp Görener
Şarkı Sözleri:
Temiz bir sayfa dedim bir anda
Seninle dizdiğim yıldızlar önümde parlar
Ben ve kendim kararlar aldık
Bi' dilek tuttuk, kıyılara yazdık, gizli saklı
Bu kadeh Ege'nin İzmir'ine
Umutla dolan o gözlerine
Bütün yara izlerini
Seviyorum, öpüyorum, görüyorum artık
Başka da hiçbir şey istemedim
Bir şarkı da ikimize besteledim
Yara bere ellerimiz ama
Yürüyoruz ileriye ve diyoruz artık
Bundan böyle hüzün yok bu resimde
Ne bi' kavga ne bi' öfke, hepsi bir bir eksildi
Aldım kabul ettim, çok büyük yemin ettim
Benim haylaz bu kalbim, kenarda bi' yerde durmayacak öyle
Bundan böyle
Canım çekti, aklım kaydı dedim ruhumun belki bi' bildiği vardır
Koşup gittim ne zamandır ilk defa hayallere daldım, dalgalandım
Şimdi gülüyorum eskilere, yarım kalan tüm heveslerime
Bir iki nefeslenerek dönüyorum, bakıyorum, biliyorum artık
Bu yürek hiç eskimedi, dönüp bi' gün bile pes demedi
Görüyorum hislerini, gidiyorum ileriye ve diyorum artık
Bundan böyle hüzün yok bu resimde
Ne bi' kavga ne bi' öfke, hepsi bir bir eksildi
Aldım kabul ettim, çok büyük yemin ettim
Benim haylaz bu kalbim, kenarda bi' yerde durmayacak öyle
Bundan böyle