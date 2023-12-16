Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Zeynep Bastık 2023'e Bundan Böyle ile veda ediyor. Söz ve müziği Nova Norda'ya ait olan yüksek tempolu şarkının klibi Mehmet Can Damatoğlu tarafından çekildi.

Sözlerinde, kendini bulmanın ve cesaretin bolca hissedildiği şarkı Hypers Music etiletiyle yayınlandı.





Künye:

Söz & Müzik: Nova Norda

Düzenleme: Ufuk Kevser

Kayıt, Vox Edit & Vox Mix: Göko

Mix & Mastering: Ufuk Kevser

Gitar: Caner Güneysu

Bass: Alp Görener

Şarkı Sözleri:

Temiz bir sayfa dedim bir anda

Seninle dizdiğim yıldızlar önümde parlar

Ben ve kendim kararlar aldık

Bi' dilek tuttuk, kıyılara yazdık, gizli saklı



Bu kadeh Ege'nin İzmir'ine

Umutla dolan o gözlerine

Bütün yara izlerini

Seviyorum, öpüyorum, görüyorum artık

Başka da hiçbir şey istemedim

Bir şarkı da ikimize besteledim

Yara bere ellerimiz ama

Yürüyoruz ileriye ve diyoruz artık

Bundan böyle hüzün yok bu resimde

Ne bi' kavga ne bi' öfke, hepsi bir bir eksildi

Aldım kabul ettim, çok büyük yemin ettim

Benim haylaz bu kalbim, kenarda bi' yerde durmayacak öyle

Bundan böyle

Canım çekti, aklım kaydı dedim ruhumun belki bi' bildiği vardır

Koşup gittim ne zamandır ilk defa hayallere daldım, dalgalandım

Şimdi gülüyorum eskilere, yarım kalan tüm heveslerime

Bir iki nefeslenerek dönüyorum, bakıyorum, biliyorum artık

Bu yürek hiç eskimedi, dönüp bi' gün bile pes demedi

Görüyorum hislerini, gidiyorum ileriye ve diyorum artık



Bundan böyle hüzün yok bu resimde

Ne bi' kavga ne bi' öfke, hepsi bir bir eksildi

Aldım kabul ettim, çok büyük yemin ettim

Benim haylaz bu kalbim, kenarda bi' yerde durmayacak öyle

Bundan böyle