Zeynep Atılgan'dan Yeşim Ceren Bozoğlu İtirafı: "Bana Sette 'Tatlı Olma' Diyor"

Taşacak Bu Deniz'in parlayan genç yıldızları set arkasındaki samimi diyaloglarını ve usta oyuncularla çalışma deneyimlerini izleyicilerle paylaşmaya devam ediyor. Dizide "Fadime" karakterine hayat veren Zeynep Atılgan ekran partneri Erdem Şanlı (İso) ile birlikte katıldığı bir programda projenin usta ismi Yeşim Ceren Bozoğlu hakkında kalpleri ısıtan açıklamalarda bulundu.

Bana Çekimde 'Zeynep Dur, Tatlı Olma' Diyor

Oyuncu Zeynep Atılgan, rol arkadaşı Yeşim Ceren Bozoğlu hakkında konuştu.



"Çok tatlı bir kadın ya. Nasıl oynuyor o rolü... Bana çekimde, 'Zeynep dur tatlı olma' diyor bazen." pic.twitter.com/Gmkfr3uexm — Populicc (@populicc) May 22, 2026

Son dönemde dizideki performansları ve enerjileriyle adlarından sıkça söz ettiren başarılı ikili konuk oldukları programda neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Rol arkadaşı Yeşim Ceren Bozoğlu ile sette nasıl bir iletişimleri olduğu sorulan Zeynep Atılgan usta oyuncuya olan hayranlığını gizleyemedi.

Bozoğlu'nun hem oyunculuğuna hem de karakterine övgüler yağdıran genç aktris set arkasındaki o eğlenceli anları şu sözlerle aktardı:

"Çok tatlı bir kadın ya. Nasıl oynuyor o rolü... Bana çekimde 'Zeynep dur tatlı olma' diyor bazen."

Sette Usta-Çırak Dayanışması

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun set esnasında kendilerine bir abla ve mentor gibi yaklaştığını belirten Zeynep Atılgan'ın bu samimi itirafları ekran başındakilerden büyük beğeni topladı. Programda Atılgan'ı yalnız bırakmayan partneri Erdem Şanlı da bu güzel set ortamının oyunculuklarına ve sahnelerine çok pozitif yansıdığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde dizinin başrolü Ulaş Tuna Astepe'nin de kendilerine sahip çıkan açıklamalar yapmasının ardından genç oyuncuların bu programdaki neşeli ve özgüvenli duruşları "Taşacak Bu Deniz" fanları tarafından sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.