Sosyal Medyada Şok İfşa! Dilan Polat Kendisine Gelen Mesajı Paylaşıp Ateş Püskürdü

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat lüks hayatı yüzünden kendisine gelen sert eleştirilere ve tepkilere sonunda isyan etti. Son olarak lüks spor arabasını hedef alıp kendisine beddua eden bir takipçisinin mesajını ifşa eden Polat çektiği videolarla adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Dilan Polat, Ferrari'si olduğu için ona beddua eden bir kişiye cevap verdi:



— Jurnal (@jurnalhabertr) May 21, 2026



Kendisine gelen nefret dolu mesajı Instagram hesabından paylaşan Dilan Polat yapılan yorumun insaniyetten uzak olduğunu söyledi. Özellikle kadın takipçilerine seslenen ünlü fenomen, şu sözlerle dert yandı:

"Mesajın iğrençliğini görüyor musunuz kızlar? Bazı insanlar böyle pislik işte. Birinden ölümüne nefret etsem şunu istemem ya birisi için."

Bunlar Resmen Zengin Düşmanı

Kendisine duyulan bu öfkenin arkasında kıskançlık olduğunu savunan Polat bu tarz insanların toplum için tehlikeli olduğunu belirtti. Tepkisini gizleyemeyen ünlü isim "Onun hırsı arabaya. O yüzden nefret ediyor. 'Niye bu araba bende var' diye nefret ediyor. Pisliksin sen. Bu tipler zengin düşmanı tipler. En tehlikelisi en korktuklarım. Bunlar ürememeli arkadaşlar, bu tipler ürememeli" diyerek sert çıktı.

Her Şeyden Önce Bir Anneyim

Maddi durumu ne olursa olsun her şeyden önce bir insan ve anne olduğunu hatırlatan Dilan Polat çocuklarının bu duruma alet edilmesine isyan etti. Kendisine ölüm bedduası eden takipçisine meşhur bir atasözüyle yanıt veren fenomen konuşmasını şöyle bitirdi:

"Kızlar ben insanım her şeyden evvel bir anneyim iki tane çocuğum var benim. Nasıl böyle bir istekte bulunabilir bir insan? İtin köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı."

Dilan Polat'ın bu çıkışı magazin sayfalarında kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım gelen bedduanın çok ağır olduğunu belirterek Polat'ı haklı bulurken bir kısım da göz önünde yaşanan lüks hayatın bu tarz tepkileri kaçınılmaz kıldığını savundu.