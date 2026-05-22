A.B.İ. Dizisinde Deprem! Afra Saraçoğlu Gidiyor, Yerine Sinem Kobal Geliyor

Televizyon kulisleri şu sıralar "A.B.İ." dizisinde yaşanan şok bir ayrılık ve hemen ardından gelen bomba transfer iddiasıyla kaynıyor. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılma kararının ardından yerine gelecek isim magazin gündeminin tam ortasına oturdu.

Afra Saraçoğlu 17. Bölümde Gidiyor

Dizide Çağla karakterini oynayan ve performansıyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu radikal bir kararla ekibe veda ediyor. Güzel oyuncunun önümüzdeki günlerde yayınlanacak 17. bölümün finaliyle birlikte projeden resmen ayrılacağı netleşti.

Kulislerden sızan bilgilere göre bu ani kararın arkasında dizinin başından beri bitmeyen bazı huzursuzluklar var. Proje başladığından beri Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu arasındaki 23 yaş farkı sosyal medyada çok eleştirilmiş ve izleyicinin tepkisini çekmişti. Saraçoğlu'nun bu yorumlardan çok rahatsız olduğu ve aslında en başından beri rolde kendini tam anlamıyla rahat hissetmediği konuşuluyor.

Sette Hiç Mutlu Olmadı

Süreçle ilgili en net iddia ise TV8 ekranlarındaki "Gel Konuşalım" programından geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ ünlü oyuncunun dizi setinde hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olmadığını sosyal medyadaki baskılar da eklenince bu ayrılık kararının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kulisleri Hareketlendiren İddia: Sinem Kobal mı Geliyor?

Afra Saraçoğlu'nun bu şok kararı sonrası yapım şirketi krizi çözmek için kolları sıvadı. Boşalan başrol için Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ile görüşmelere başlandığı iddia edildi.

2016 yılında evlenen ve parmakla gösterilen çift eğer bu iddia resmiyete dökülürse kariyerlerinde bir ilke imza atacak. Sinem Kobal kadroya katılırsa ünlü ikili evlendikten sonra ilk kez aynı dizide yan yana kamera karşısına geçmiş olacak. Bu hamlenin hem yaş farkı tartışmalarını bıçak gibi keseceği hem de dizinin reytinglerini uçuracağı konuşuluyor.