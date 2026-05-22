Yeni Sezonun Bomba İkilisi: Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Mercan Köşk'te!

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, ATV'nin yeni eylül dizisi Mercan Köşk'te buluştu! Tarsus'ta çekilecek gizemli aşk hikayesinin detayları dikkat çekti

Yayın Tarihi : 22-05-2026 11:37

ARO ve Sinehane'nin merakla beklenen yeni dizisinde başroller sonunda belli oldu. Son dönemde adından sıkça söz ettiren Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan projede Aras ve Cemre karakterleriyle karşımıza çıkacak. Çekimleri Tarsus'un tarihi sokaklarında başlayacak dizinin arkasında ise oldukça güçlü bir ekip var. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı otururken hikaye Ahunur Serdaroğlu'na senaryo ise Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici'ye emanet. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı yapacak.

Dizi sert bir intikam hikayesini ve gizemli bir kayboluş vakasını merkezine alıyor. Hafsanur Sancaktutan'ın oynadığı Cemre evlendiği günün hemen ardından eşinin aniden ortadan kaybolmasıyla büyük bir şok yaşıyor. Bu gizemi çözmek için iz süren Cemre'nin yolu Tarsus'taki meşhur Mercan Köşk'e düşüyor. Karşı tarafta ise ailesini korumak için devasa bir sırrı saklayan Aras var. Aras'ın kurduğu düzen Cemre'nin köşke gelmesiyle altüst oluyor. Bu karşılaşma bölgenin iki düşman ailesini geri dönülmez bir savaşa sürüklerken imkansız bir aşkın da fitilini ateşleyecek. "Mercan Köşk" Eylül ayında ATV'de başlıyor.

