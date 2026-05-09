Zehra Güneş'ten Çok Konuşulacak Açıklamalar: "Nişanlandım, evlendim, boşandım..."

Zehra Güneş katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte güzel voleybolcunun o itirafları...

Yayın Tarihi : 09-05-2026 11:29

VakıfBank'la bu sezon 3 kupa kaldıran milli voleybolcu Zehra Güneş katıldığı bir Youtube programında oldukça dikkat çekici itiraflarda bulundu. Güneş özel hayatına dair tüm merak edilenler soruları içtenlikle cevapladı.

 

Geçtiğimiz günlerde CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"Bugüne kadar hakkında çıkan en saçma, haz etmediğin magazin haberi neydi?" sorusuna yanıt veren güzel voleybolcu, "Nişanlandım, evlendim, boşandım haberleri... İnsanların hayal gücünün gerçekten sınırı yok  ve nerede duracaklarını da bilmiyorlar. Bana istedikleri her şeyi söyleyebilirler ama mesela aileme gelince konu, orada kendimi tutmakta zorluk yaşıyorum. Yani tuttuğum zamanlar çok oldu. Tutmam gerektiğinin de farkındayım. Mesela babam çok kızar. Babamı bu duruma alıştırmam uzun zaman aldı diyebilirim ama aileme gelince konu, orası birazcık daha farklı bir nokta oluyor benim için" dedi.

"Gayrimeşru çocuğum çıkardı"

Açıklamalarına devam eden Zehra Güneş şunları söyledi: "Annen kapalı, sen nasıl voleybol oynuyorsun?" diyen bile oldu. Annem çok sevmez böyle şeyleri. Kendimle ilgili konuşulan her şeyi göğüslerim. Çocuğum falan yok Allah'tan. Ben erkek olsam muhtemelen bir tane gayrimeşru çocuğum çıkardı. Onu yazamıyorlar sadece kadın olduğum için. Bu hayal gücü ve gelinen nokta beni bir tık güldürüyor ama insanlar bence artık nerede durması gerektiğini bilmeli, özellikle ailem konusunda.


 

"Tehdit edildiğim, takip edildiğim bir dönem oldu"

'Masa Alakart' programında konuşan ünlü voleybolcu,"Karşılaştığın en garip, en 'yok artık' dediğin fan olayı neydi?" sorusuna şöyle yanıt verdi; "Korktuğum bir olay oldu evet. Kadın olarak özellikle bunlarda daha fazla zorluk çekiyoruz. Tehdit edildiğim, takip edildiğim bir dönem oldu. Tabii federasyonumuz ve kulübümüz hemen herekete geçtiler. Çok korktuğum dönemler oldu. Saçma olay çok var; özellikle sosyal medyada dijital zorbalığa uğradığımız bir çağdayız. Mesela 'Zehra 45 milyonlar mı istemiş?' gibi iddialar... Hiçbiri gerçek değil. Zaten birisine cevap vermeye başlasam sonu gelmez. İnsanlar benimle alakalı istediğini söyleyebilirler" açıklamasını yaptı.

