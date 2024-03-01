Zehra Güneş'in serveti şaşırttı!

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in, servetinin toplam değerinin 4 milyon dolar civarında olduğu iddia edildi.

Zehra Güneş'in serveti şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-03-2024 11:07

Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alıyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Güneş, elde ettiği geliri doğru bir şekilde değerlendirmek için eğitim ve danışmanlık almaktan çekinmiyor. Yaptığı doğru yatırımlarla bilinen Güneş hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'de yer alan bir habere göre; Zehra Güneş'in başarılı performansı ve sosyal medyadaki etkileyici takipçi sayısı, toplam servetinin 4 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Vakıfbank ile olan sözleşmesi 2 yıl daha devam eden Güneş, popülerliğini artıran sosyal medya platformları aracılığıyla reklam gelirlerini de arttırıyor. Diğer yandan, dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde Güneş'in yanı sıra yer alan Milli sporcu Ebrar Karakurt'un serveti ise 4,2 milyon doları buluyor. Listenin en tepesinde ise 12 milyon dolarlık servetiyle Brezilyalı voleybolcu Sheilla Castro yer alıyor.

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