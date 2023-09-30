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Zehra Güneş'in Kuzeni, Survivor'da Yarışan Berkan Karabulut Çıktı

Milli Takımda başarılı performans sergileyen Zehra Güneş'in kuzeni, popüler yarışma Survivor'da yarışan Berkan Karabulut olduğu ortaya çıktı. Berkan, sosyal medya paylaşımıyla bu sürprizi hayranlarına duyurdu.

Zehra Güneş'in Kuzeni, Survivor'da Yarışan Berkan Karabulut Çıktı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-09-2023 20:44

Milli sporcunun ailesinden bir diğer ünlü İsim. Milli Takım'la yaptığı başarılı performanslarla tanınan Zehra Güneş'in kuzeni, aslında birçok kişi tarafından tanınan bir isim. Kim olduğunu merak ediyor musunuz? Bu isim, son dönemin popüler yarışması Survivor'da boy gösteren Berkan Karabulut!

Berkan Karabulut: Survivor'da Fırtına Gibi Esti

Zehra Güneş'in kuzeni olduğunu öğrenmemizle birlikte, Berkan Karabulut hakkında daha fazla bilgi edinmek istedik. Survivor 2020 ve 2022 sezonlarında yarışan Karabulut, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ancak en büyük sürpriz, sosyal medya paylaşımıyla geldi.

Berkan Karabulut'tan Şaşırtan Paylaşım

Sosyal medyada oldukça aktif olan Berkan Karabulut, geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta, Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile birlikte poz veren Karabulut, altına "Gururumuzsun kuzen" notunu ekledi. Bu paylaşım, ikilinin kuzen olduklarını bilmeyen takipçilerini oldukça şaşırttı.

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