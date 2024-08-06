Zehra Güneş'in ağabeyini görenler şokta!

Zehra Güneş'in de bu kez ağabeyi gündem oldu. İşte, Zehra Güneş'in abisi Furkan Güneş...

Zehra Güneş'in ağabeyini görenler şokta!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 18:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin ile karşılaştı ve büyük bir mücadele sonunda 3-2 galip gelerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın bu önemli zaferi, tüm ülkede büyük bir sevinçle karşılanırken, voleybolcuların özel hayatları da merak konusu oldu.

Takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zehra Güneş’in bu kez ağabeyi Furkan Güneş gündeme geldi. Voleybol sahasındaki başarılarıyla tanınan Zehra Güneş’in özel hayatı her zaman ilgi odağı olmuşken, bu zaferin ardından ağabeyi Furkan Güneş de merakla araştırılmaya başlandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken Filenin Sultanları, yarı final için hazırlıklarına devam ederken, Zehra Güneş ve takım arkadaşları ülkenin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

İşte, Zehra Güneş'in abisi Furkan Güneş...

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