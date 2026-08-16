Zehra Güneş Sahadan Sonra Şimdi de Gala Gecesini Salladı!

Milli voleybolcu Zehra Güneş Milli Takımlar Gala Gecesi’ne kırmızı elbisesiyle damga vurdu. Gecenin sonunda verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zehra Güneş Sahadan Sonra Şimdi de Gala Gecesini Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 13:54

Milli Takımlar Gala Gecesi bu kez sadece voleybol konuşulmasıyla değil geceye katılan isimlerin şıklığıyla da dikkat çekti. Filenin Sultanları’nın başarılı oyuncularından Zehra Güneş de gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Güzel voleybolcu kırmızı elbisesiyle kameraların karşısına geçince bütün gözler bir anda ona çevrildi.

Üstelik gecenin sonunda verdiği pozlar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Milli Takımlar İçin Özel Gece

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen Milli Takımlar Gala Gecesi, voleybol camiasından birçok önemli ismi bir araya getirdi.

Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen geceye TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın yanı sıra A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları’nın başantrenörleri, oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Filenin Sultanları da gecede şıklıklarıyla dikkat çekerken Zehra Güneş’in tercihi özellikle öne çıktı.

Kırmızı Elbisesiyle Bütün Dikkatleri Topladı

Zehra Güneş geceye kırmızı bir elbiseyle katıldı. Başarılı sporcu zarif görünümüyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Kameraların karşısına geçen Güneş gece boyunca objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Özellikle etkinlik sonunda kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Zehra Güneş’in paylaşılan kareleri kısa sürede takipçilerinin de dikkatini çekti. Başarılı voleybolcunun hayranları kırmızı elbisenin kendisine çok yakıştığını söyleyen yorumlar yaptı.

“Sana kırmızı çok yakışıyor” sözünün öne çıktığı yorumlarda, Güneş’in şıklığına övgüler yağdı.

Sahadaki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren Zehra Güneş bu kez spor salonlarından uzakta, gala gecesindeki tarzıyla gündeme geldi. Kırmızı elbiseli pozlarıyla geceye damga vuran milli voleybolcu sosyal medyada da yine ilgi odağı olmayı başardı.

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