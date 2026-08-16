Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e Aşk İtirafı!

Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ilişkileriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Mayıs ayında sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını duyuran ikili Temmuz ayında da ilk kez el ele görüntülenmişti. O günden bu yana çiftin ilişkisi merakla takip edilirken, peş peşe gelen samimi açıklamalar da dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz’den Yeni İmaj Hamlesi

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde yaptığı radikal değişiklikle uzun saçlarına veda etti ve kısa saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulurken, oyuncu bu değişimin nedenini de içten bir şekilde anlattı.

Deniz, hayatında bazı yenilikler yapmak istediğini belirterek “Hayatımda değişiklik yaptığım bir dönemdeyim. Bu yüzden bana iyi geldi. Biraz da eski enerjiler gitsin istedim” dedi. Aslında birçok insanın zaman zaman yaptığı gibi yeni bir başlangıç hissi yaratmak için imaj değişikliğine gittiğini söylemek mümkün.

Birkan Nasuhoğlu’ndan Romantik Sözler

Tabii herkesin asıl merak ettiği konu çiftin ilişkisi oldu. Birkan Nasuhoğlu da bu konuda oldukça samimi açıklamalar yaptı. İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen müzisyen sevgilisiyle aralarındaki bağı şu sözlerle anlattı:

“Keyfimiz çok yerinde çok şükür. Her an birbirimizi özlediğimiz bir ilişkinin içindeyiz. Umarım herkese nasip olur.” Bu sözler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, çiftin birbirlerine olan sevgisini ve uyumunu öven çok sayıda yorum yaptı.

Sosyal Medyada Gündem Oldular

Dilan Çiçek Deniz’in yeni imajı ve Birkan Nasuhoğlu’nun romantik açıklamaları bir araya gelince çift yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Görünen o ki ikili ilişkilerini gözlerden uzak ama oldukça mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor.