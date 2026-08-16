“Adım Çıkmasın Diye...” Yasmin Erbil’den Şaşırtan İtiraf

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil katıldığı bir yayında geçmişten kalan Bodrum anılarını anlattı. Özellikle arkadaş grubuyla çıktığı gecelerde yaşadıkları anlatınca oldukça dikkat çekti.

Yasmin Erbil, gençlik yıllarındaki Bodrum günlerinden söz ederken o dönemlerde yaşadığı ilginç bir hesap ödeme hikâyesini de paylaştı. Söyledikleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

“Adım Çıkmasın Diye Hesap Öderdim”

Yasmin Erbil’in anlattığına göre, lise yıllarında Bodrum’un popüler mekanlarından birinde arkadaşlarıyla otururken zaman zaman beklemediği bir durumla karşılaşıyordu.

Erbil, bazı kişilerin arkadaşlarının yanına geldiğini ve gecenin sonunda hesabın genellikle bir kişiye kaldığını söyledi. İşin ilginç tarafı ise o kişinin çoğu zaman kendisi olmasıymış. Bu durumu anlatırken “Adım çıkmasın diye üç kişinin daha hesabını öderdim” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Yani kısacası Yasmin Erbil o dönemlerde hesabın sürekli kendi üzerine kalmasından dolayı çevresinde farklı bir algı oluşmasın diye birkaç kişinin hesabını da üstleniyormuş.

Bodrum Gecelerinden Kalan Bir Anı

Erbil’in anlattığı bu hikâye özellikle Bodrum’un hareketli gece hayatına dair geçmişten bir kesit sunması açısından da dikkat çekti. Gençlik döneminde arkadaşlarıyla geçirdiği günleri anlatan Erbil yaşadığı bu durumu yıllar sonra gülümseten bir anı olarak paylaştı.

Sosyal medyada konuşulan açıklamanın ardından gözler bir kez daha Yasmin Erbil’in özel hayatına çevrildi.

Yiğit Poyraz’la Aşkları Devam Ediyor

Yasmin Erbil özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile bir süredir aşk yaşıyor.

İkili ilişkilerini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor. Birlikte verdikleri pozlar da takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.