Kopyası Gibi! Hazal Filiz Küçükköse’nin İkizi Yine Gündemde

Kopyası Gibi! Hazal Filiz Küçükköse’nin İkizi Yine Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 14:41

Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle verdiği pozlarla gündeme geldi. Kendisine adeta kopyası kadar benzeyen Deniz Küçükköse Çiftçi ile bir araya gelen oyuncu, keyifli gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İkiziyle Yan Yana Gelince Yine Aynı Detay Konuşuldu

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi, sosyal medyada artık birçok takipçinin yakından tanıdığı bir isim. İkilinin birbirine olan inanılmaz benzerliği ise her buluşmalarında yeniden gündeme geliyor.

Öyle ki kardeşleri yan yana görenler zaman zaman hangisinin Hazal, hangisinin Deniz olduğunu ayırt etmekte zorlanıyor. Bu nedenle oyuncunun ikiziyle paylaştığı her yeni fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekiyor.

Önce Yemek Sonra Boğaz Turu

38 yaşındaki oyuncu, son dönemde ekranlarda çok sık görünmese de sosyal medyada hayranlarıyla iletişimini sürdürüyor. Bu kez de ikiziyle geçirdiği keyifli bir günü takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

Kardeşler önce birlikte yemek yedi. Ardından İstanbul Boğazı’nda tekne turuna çıkan ikili, güzel havanın ve manzaranın tadını çıkardı. Hazal Filiz Küçükköse de bu sırada kardeşiyle bol bol fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

“Benim Canım Diğer Yarim”

Oyuncunun paylaştığı karelerde kardeşiyle oldukça neşeli olduğu görülürken gönderisine yazdığı not da dikkat çekti. Küçükköse ikizi için “Benim canım, diğer yarım” ifadelerini kullandı.

Bu samimi paylaşım kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğraflarda ise yine ilk konuşulan konu kardeşlerin birbirlerine olan şaşırtıcı benzerliği oldu.

Hazal Filiz Küçükköse ile Deniz Küçükköse Çiftçi’nin yan yana olduğu kareleri görenler, sosyal medyada bir kez daha aynı soruyu sordu: “Bu kadar benzerlik gerçekten mümkün mü?”

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