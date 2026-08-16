Georgina Ve Ronaldo’nun Nikâhında Şok Eden Mal Detayı

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez cephesinde yıllardır beklenen gelişme sonunda yaşandı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ünlü çift oldukça sade bir törenle nikâh masasına oturdu. Ancak düğünün kendisinden çok imzaladıkları evlilik sözleşmesinin ayrıntıları gündeme damga vurdu.

Çiftin Lizbon yakınlarında bulunan ve yaklaşık 30 milyon sterlin değerindeki malikânelerinde sadece yakın çevrelerinin katıldığı özel bir tören yaptığı öğrenildi.

Nikâh Sadece Yakınlarla Yapıldı

Ronaldo ve Georgina’nın düğünü kalabalık davetli listelerinin aksine oldukça küçük bir tören şeklinde gerçekleşti. Nikâhta yalnızca dört tanık ve çiftin çocukları yer aldı. Törene Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro ile kardeşleri Hugo, Elma ve Katia’nın katılmadığı belirtildi. Georgina’nın kız kardeşi Ivana ise törende tanık olarak yer aldı.

Ronaldo’nun uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Miguel Paixao ile İspanyol çift Jose Rodriguez Sangil ve Monica Goncalez Martinez de nikâhın diğer tanıkları oldu.

Evlilik Sözleşmesi İmzalandı

Asıl dikkat çeken detay ise çiftin nikâhtan hemen önce attığı imza oldu. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in, evlilikten bir gün önce yani 10 Ağustos’ta Lizbon’da bir noterlikte evlilik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı.

Bu sözleşmeyle ikilinin mal varlıklarını birbirinden ayrı tutmayı tercih ettiği belirtildi. Yani evlenmeden önce sahip oldukları mallar, evlilik sonrasında da kişisel varlıkları olarak kalacak.

Soyadı Konusunda da Kararları Net

Çiftin evlilik sonrasında soyadı konusunda da dikkat çeken bir karar aldığı aktarıldı. Ronaldo ve Georgina’nın, evlenmeden önce kullandıkları soyadlarını değiştirmeden devam edeceği belirtildi.

Yaklaşık 10 yıllık ilişkilerinin ardından evlenen çift, böylece özel hayatlarında yeni bir döneme adım atmış oldu. Sade nikâh ve özellikle mal varlığıyla ilgili sözleşme ise magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.