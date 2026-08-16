İstanbul’da Unutulmaz K-Pop Gecesi! ATEEZ Ve Kwon Eunbi Coşturdu

Kore Günleri kapsamında İstanbul’da sahne alan Kwon Eunbi ve ATEEZ, Festival Park Yenikapı’yı dolduran binlerce hayranı şarkıları ve danslarıyla coşturdu.

İstanbul’da Unutulmaz K-Pop Gecesi! ATEEZ Ve Kwon Eunbi Coşturdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 13:21

İstanbul bu kez tam anlamıyla K-Pop rüzgârına kapıldı. Kore Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Günü kapsamında düzenlenen İstanbul Festivali Kore Günleri’nde Kwon Eunbi ve ATEEZ sahneye çıktı. Festival Park Yenikapı’yı dolduran hayranlar ise gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kısacası gecede müzik, dans ve hayranların enerjisi bir an olsun düşmedi.

Kwon Eunbi Sahneye Çıktı

Gecenin açılışını Kwon Eunbi yaptı. Solo kariyerinden sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahnedeki enerjisiyle kısa sürede seyirciyi kendine çekti.

“Door”, “Hi”, “Hello Stranger” ve “Unnatural” gibi parçalarını seslendiren Eunbi’ye dans ekibi de eşlik etti. Renkli sahne görüntüleri ve koreografiler, festival alanındaki kalabalığın coşkusunu daha da artırdı.

Eunbi’nin güçlü vokali ve samimi tavırları da gecenin öne çıkan anlarından biri oldu. Hayranların telefon ışıklarıyla oluşturduğu görüntüler ise ortaya oldukça renkli manzaralar çıkardı.

Sahne Bu Kez ATEEZ’in

Kwon Eunbi’nin ardından sıra ATEEZ’e geldi. Grup sahneye çıktığı anda Festival Park Yenikapı’daki enerji bir anda yükseldi.

Senkronize dansları, güçlü vokalleri ve dikkat çeken sahne şovlarıyla hayranların karşısına çıkan ATEEZ, sevilen parçalarını peş peşe seslendirdi. “Say My Name”, “BOUNCY”, “WORK” ve “Enough” gecede en çok eşlik edilen şarkılar arasında yer aldı.

Hayranlar parçaların büyük bölümünü grupla birlikte söylerken, konser alanı adeta dev bir koro gibi oldu.

Hayranlardan Renkli Görüntüler

ATEEZ’in performansı sırasında seyircilerin telefonlarının ışıklarını açması da geceye ayrı bir hava kattı. Binlerce kişinin aynı anda şarkılara eşlik etmesi ve ışıklarla oluşturduğu görüntüler dikkat çekti.

Grup üyeleri de konser boyunca seyirciyle sık sık iletişim kurdu. Böylece İstanbul’daki Kore Günleri, ATEEZ’in enerjik performansıyla oldukça hareketli bir şekilde sona erdi.

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