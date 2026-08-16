Gülben Ergen’in Yüzü Değişti! İlk Tepkisi Dikkat Çekti

Gülben Ergen bu kez şarkıları ya da sahne performansıyla değil yaptırdığı estetik dokunuşla gündemde. Ünlü şarkıcı ameliyat masasına yatmadan uygulanan bir gençleştirme işlemi yaptırdı. Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İşlemin ardından ilk kez aynaya baktığı anları kameraya alan Ergen’in yüzündeki değişimi dikkatlice incelemesi de gözlerden kaçmadı. Görüntülerde sonuçtan oldukça memnun olduğu görülen şarkıcı yeni görünümüyle ilgili düşüncelerini de paylaştı.

Daha Belirgin Hatlar İstedi

Ergen işlem öncesinde yüz hatlarının biraz daha belirgin görünmesini istediğini söyledi. Ancak onun için önemli olan başka bir detay daha vardı: Doğal ifadesinin kaybolmaması.

Yani amaç tamamen farklı bir yüz görünümüne kavuşmak değil, mevcut yüz hatlarını daha belirgin ve canlı göstermekti. Uygulamanın ardından aynadaki görüntüsünü inceleyen Ergen, istediği sonuca ulaştığını görünce memnuniyetini gizlemedi.

Ameliyatsız Gençleştirme Uygulaması

Ünlü şarkıcının yaptırdığı işlem “tüm yüz gençleştirme” olarak tanımlanan YouLift uygulaması. Ameliyatsız gerçekleştirilen bu işlem sonrası Ergen’in yüzünde ortaya çıkan değişim özellikle sosyal medyada dikkat çekti.

Kameraya yansıyan ilk görüntülerde Ergen’in yüzünü farklı açılardan incelemesi ve sonucu değerlendirmesi de izleyenlerin ilgisini çekti. Ünlü isim doğal görünümünü korumak istediğini özellikle vurguladı.

Yeni Görünümüyle Yine Gündemde

Yıllardır hem sahnede hem de ekranlarda gördüğümüz Gülben Ergen, yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla zaten sık sık gündeme geliyor. Bu kez ise odağın merkezinde yeni estetik görünümü var.

Ameliyatsız gençleştirme işleminin ardından kamera karşısına geçen Ergen’in son hali, takipçilerinin de dikkatini çekti. Özellikle yüzündeki değişim kısa sürede konuşulmaya başladı. Görünen o ki Gülben Ergen, küçük bir dokunuşla yeniden magazin gündeminin başına oturdu.