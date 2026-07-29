Zehra Güneş Galaya Damga Vurdu! Saçı, Makyajı ve Elbisesiyle Tam Not Aldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ve VakıfBank'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Zehra Güneş spor sahalarındaki üstün başarısını bu kez şıklığıyla kırmayı başardı. Türkiye'nin gururu olan şampiyon sporcularımız Zehra Güneş ve milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu'nun ilham veren başarı hikayelerinin kaleme alındığı Bayrak Taşıyanlar belgeselinin görkemli galası gerçekleştirildi. Geceye damga vuran isim ise zarafeti ve iddialı tarzıyla Zehra Güneş oldu.

Halter Yaka Ve Saten Şıklığı Göz Kamaştırdı

Özel gecede objektiflerin karşısına geçen güzel voleybolcu galadaki cesur ve şık seçimleriyle kısa sürede magazin ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi. Vücudunu mükemmel şekilde sarıp ortaya çıkaran saten halter yaka ve derin yırtmaçlı uzun bir elbise tercih eden başarılı sporcu adeta kuğu gibi süzüldü. Şıklığını sade ama vurucu detaylarla tamamlayan Güneş abartıdan uzak görünümüyle stil dersi verdi.

Doğal Güzelliğine Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Tepeden tırnağa büyük bir uyum yakalayan milli voleybolcu duru güzelliğini ön plana çıkaran hafif ve doğal bir makyajı tercih etti. Saçlarını ise elbisesinin halter yaka detayını kapatmayacak şekilde şık bir toplu model yapan Zehra Güneş duruşu ve zarafetiyle gecede adeta devleşti. Galadan paylaşılan fotoğraflar kısa sürede dijital platformlarda viral olurken takipçilerinden ve hayranlarından övgü dolu mesajlar yağdı. Ünlü sporcuya sosyal medyada; "Çok zarifsin", "Harika görünüyorsun", "Sahada ayrı davette ayrı parlıyorsun" ve "Her halinle mükemmelsin" şeklinde binlerce beğeni dolu yorum geldi.