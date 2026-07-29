Bülent Serttaş, Ege'nin Sularında Serinledi! Bodrum Yalıkavak'ta Balıklama Atlayış!

Türk halk müziğinin kendine has tarzı ve sempatik tavırlarıyla sevilen isimlerinden biri olan Bülent Serttaş yoğun geçen konser maratonunun ve temposu yüksek çalışma sezonunun yorgunluğunu Bodrum'da atmaya devam ediyor. Yaz tatilini Ege'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum Yalıkavak'ta sürdüren usta sanatçı lüks bir plajda objektiflere takıldı. Gün boyunca güneşin ve temiz havanın tadını çıkaran ünlü şarkıcı plajdaki renkli ve neşeli tavırlarıyla tatilcilerin ilgi odağı olmayı başardı.

Sıcağa Dayanamadı İskeleye Koştu

Yalıkavak'ın popüler mekanlarından birinde görüntülenen 60 yaşındaki başarılı şarkıcı şezlongunda vakit geçirdiği esnada aniden bastıran sıcak havadan bunaldı. Serinlemek için daha fazla beklemek istemeyen Bülent Serttaş hızlı adımlarla iskeleye doğru ilerledi. Etraftaki vatandaşların meraklı ve tebessüm eden bakışları arasında iskelenin ucuna gelen ünlü sanatçı formunu koruduğunu gösteren fit görüntüsüyle dikkat çekti. Ege'nin serin sularına doğru kendini bırakan Serttaş kusursuz bir balıklama atlayış gerçekleştirerek plajdakilerden alkış topladı.

Şezlongunda Güneşlenip Yorgunluk Attı

Denizdeki ustalığını ve bitmek bilmeyen enerjisini sergileyen ünlü türkücü bir süre Ege'nin maviliklerinde yüzerek serinliğin tadını çıkardı. Suda keyifli dakikalar geçirip tüm stresini atan Serttaş denizden çıktıktan sonra kurulanıp yeniden güneşlenmek üzere şezlongunun yolunu tuttu. İlerlemiş yaşına rağmen dinamikliğinden ve neşesinden hiçbir şey kaybetmediği görülen Bülent Serttaş'ın Bodrum tatilindeki bu eğlenceli anları magazin objektiflerine anbean yansıdı. Sanatçının neşeli halleri sezonun tüm yorgunluğunu geride bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.