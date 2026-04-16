Zehra Çilingiroğlu’ndan Müjdeli Haber: Mürsel Kaya ile Evleniyor!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, özel hayatında mutluluğa ilk adımı attı. Uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan Çilingiroğlu, sevgilisiyle evlilik yoluna girdi.

Sahilde Romantik Teklif

Posta gazetesinde yer alan habere göre, 28 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya'dan romantik bir evlilik teklifi aldı. Sahil kenarında gerçekleşen bu özel anda sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını veren Çilingiroğlu'nun mutluluğu, yakın çevresine yansıdı. Genç isim, bu mutlu haberi şimdilik sadece yakın arkadaş grubuyla paylaşmayı tercih etti.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu Gelin Ediyor

Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya çifti, ilişkilerini genellikle basından uzak yaşamayı tercih etse de, bu evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun tek çocukları olan Zehra'nın evlilik yolundaki bu ilk adımı, "Zehra gelin oluyor" başlıklarını da beraberinde getirdi. Çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı ise merak konusu oldu.

Düğün Hazırlıkları Başlıyor Mu?

Dört yıllık istikrarlı ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çiftin, düğün tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak magazin kulislerinde, çiftin sade bir tören mi yoksa görkemli bir düğün mü tercih edeceği şimdiden tartışılmaya başlandı. Zehra Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar'ın ve babası Kaya Çilingiroğlu'nun bu mutlu haberi nasıl karşıladığı ise hayranları tarafından ilgiyle bekleniyor.