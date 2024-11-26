Zara: "Bende yaprak kıpırdamıyor"

Türk müziğinin sevilen sesi Zara, geçtiğimiz akşam Yeşilköy'deki bir mekanda sahne aldı. Şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, performansı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek samimi açıklamalarda bulundu.

Astrologların "2025 yılı aşk ve evlilik yılı olacak" kehaneti hatırlatılınca kahkaha atan Zara, esprili bir dille şu yanıtı verdi:



"Bende yaprak kıpırdamıyor!"

Sanatçının bu samimi ve mizahi açıklaması, gazeteciler arasında neşe yaratırken, hayranları tarafından da sosyal medyada paylaşılarak beğeni topladı.

Sahne performansıyla büyük alkış alan Zara, müzik ziyafeti sunarken repertuvarında Türk sanat müziğinden halk müziğine kadar birçok esere yer verdi. İzleyiciler, sanatçının enerjisine ve sahnedeki zarafetine tam not verdi.

Zara'nın "2025 aşk ve evlilik yılı" kehanetine yaptığı bu esprili yanıt, müzikseverler tarafından uzun süre konuşulacağa benziyor.