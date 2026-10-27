Merve Özbey'den Ebru Gündeş İtirafı: "Onunla Düet Yapmak En Büyük Hayalim!"

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Merve Özbey, Ebru Gündeş’in hem iyi hem de kötü günlerinde kendisine destek olduğunu belirterek “Ebru Gündeş ile düet yapmak hayalim. Ama ona ‘Hadi düet yapalım’ demek haddime değil. Belki bir gün isterse seve seve yaparız.” dedi.

D-Smart ve Dream Türk TV’nin ortak yapımı olan “Smart Sahne” programına konuk olan Merve Özbey, Zeynep Bozkaya ve Berke Kosova’nın sorularını yanıtladı.

Koyu Fenerbahçeli

Sevilen sanatçı, Fenerbahçe’ye tutkuyla bağlı olduğunu ifade ederek, “Fenerbahçe’den başka bir şey bilmeyen, bütün spor branşlarını takip eden biriydim. Takımımız yenildiğinde sesimi çıkarmadan, üzgün üzgün otururdum. Eşim ve çocuklarım Galatasaraylı. Derbi günlerinde evde herkes kendi takımının formasını giyerek takımına destek veriyor. Ben de takımımın sonuna kadar arkasındayım.” dedi.

Asensio İyileşsin

Smart Sahne’nin sevilen “Bu Şarkı Sana” bölümünde “Duramıyorum” şarkısını Fenerbahçe’nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio’ya ithaf eden Özbey, “Bir an önce iyileşip sahalara dönmesini umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ortada bir Pasta Var

Merve Özbey, sanat dünyasında polemiklerle gündeme gelmek istemediğinin altını çizerek “Ortada bir pasta var, o pasta da şarkı. Bir avuç insanız; tartışmaya, kötü olmaya gerek yok. Hayat gerçekten birileriyle tartışacak kadar uzun değil. Konuşabilirken neden uzlaşmayalım?” dedi.

Beynimdeki Dil Kanalı Kapalı

Geçmişte yaptığı hatalardan ve seçimlerinden pişmanlık duymadığını dile getiren Özbey, “Herkes gibi hatalar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. İngilizce bilmiyorum, galiba beynimdeki dil kanalı kapalı. Hayatımda değiştirmek istediğim tek şey İngilizce bilmemek olabilir. Onun dışında hayatımda yaptığım hatalar ve seçimlerim beni bugünlere getirdi, hiçbirini değiştirmek istemezdim.” açıklamasında bulundu.