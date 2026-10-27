AURA Grubu Sınırları Aştı: Yabancı Hayranlardan Övgü Yağmuru

Manifest'in yükselişin ardından Türkiye'de yeni müzik grupları kurulmaya devam ediyor. 4 kişiden oluşan kız grubu AURA'da listelere hızlı bir giriş yaptı. Meri, Aslı, Esra ve Suzy'den oluşan AURA 23 Ekim'de 12 şarkıdan oluşan Elemental albümünü piyasaya sürdü. Albümün çıkış parçası olan 2036 i.in hazırladıkları iddialı kliple sınırları aştı. Hem görsel dünyası hem de koreografisiyle dikkat çeken video klip kısa sürede YouTube Türkiye trend listesinde 1 numaraya yerleşti. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinden gelen yabancı dinleyici yorumlarıyla da küresel bir etkileşim yakaladı.



Çıtayı Yükselttiler



AURA son çalışmasıyla prodüksiyon kalitesini bir üst seviyeye taşıdı. Kullandıkları koreografide NBA maçlarının devasa devre arası gösterilerinden ilham alındı. Klip kabalık dans ekibi ve hareketli sahneleriyle dikkat çekerken 2036 yayınlandığı gündem itibaren Youtube'da zirveye yerleşti. Grup yalnızca sesleriyle değil profesyonel sahne ve dans performanslarıyla da iddialı olduğunu kanıtladı.

Yabancı Müzikseverlerden Yoğun İlgi

AURA'nın klibi farklı bir boyutta da başarı yakaladı. 2036 Türkiye sınırlarını aşarak yabancı müzikseverlerin de ilgisini çekti. Klibin altındaki uluslararası yorumlarda grubun birbiriyle olan uyumu, enerjisi, kostüm tercihleri ve özgün koreografisi övgü yağmuruna tutuldu. Henüz küresel bir başarı ilan etmek için erken olsa da 2036'nın yakaladığı bu ivme AURA'nın önünde yepyeni kapılar aralayacak gibi görünüyor. Hatırlarsanız Manifest dünyaya açılarak ilk İngilizce şarkısını yayınlamıştı. Belki ilerleyen zamanlarda AURA'yı da dünya listelerinde görürüz.