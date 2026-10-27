Serenay Sarıkaya'dan "Nasıl Başladı, Nasıl Bitti" Paylaşımı: Spor Sonrası Yorgun Hali Gündem Oldu!

Serenay Sarıkaya'dan "Nasıl başladı, nasıl bitti" paylaşımı! Spor sonrası yorgun halleri ve mekandaki sürpriz not detayı haberimizde.

Serenay Sarıkaya'dan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 12:53

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler isimlerinden Serenay Sarıkaya hem başarılı projeleri hem de özel hayatıyla magazin kulislerinin odak noktasında yer almaya devam ediyor. Şarkıcı Mert Demir ile uzun süredir yaşadığı ve adından sıkça söz ettiren ilişkisiyle dikkat çeken güzel oyuncu bu kez sosyal medya hesabından yaptığı spor paylaşımıyla gündeme geldi. Fit görünümünü korumak için yoğun temposuna rağmen antrenmanları ihmal etmeyen Sarıkaya'nın spor salonundan paylaştığı "Nasıl başladı, nasıl bitti" notlu eğlenceli kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Spor Salonundan Neşeli ve Yorgun Kareler

Günlük yaşamından ve antrenman rutinlerinden kesitleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Serenay Sarıkaya spor salonundaki zorlu anlarını gözler önüne serdi. Antrenmanın başındaki dinç ve enerjik halleri ile çalışmanın sonundaki bitkin ve yorgun düşmüş hallerini yan yana getiren ünlü oyuncu bu anlara eğlenceli bir dille "Nasıl başladı nasıl bitti" notunu düştü. Sarıkaya'nın doğal halleri ve spor azmi hayranlarından tam not alırken paylaşımlar hızla sosyal medyada yayıldı.

Mekanda Sürpriz Not

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekanda yaşadığı ilginç bir anıyı da takipçileriyle paylaşmıştı. Restorandaki bazı kişilerin kendisiyle tanışma arzusunu ilettiği sürpriz bir notu masasına ulaştıran çalışanların mesajını yayınlayan Sarıkaya hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı. Paylaşılan notta yer alan "Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar" ifadeleri ünlü yıldızın her adımıyla ne kadar büyük bir ilgi odağı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.
 

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