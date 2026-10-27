Manifest'in Yıldızı Lidya Pınar'ın Çocukluk Fotoğrafı Ortaya Çıktı: Değişimi Sosyal Medyayı Salladı!

Son dönemin popüler kız grubu Manifest'in yükselişi devam ediyor. Mina Solak, Hilal Yelekçi, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Esin Bahat ve Lidya Pınar'dan oluşan grubunun üyelerine ilgi her geçen gün daha da artıyor. Attıkları her adım, yaptıkları her paylaşım gündemden düşmüyor. Manifest kızlarının ünlü olmadan önceki yaşantıları da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Esin Bahat'ın çiğ köftecide çalıştığına dair iddialarla eski fotoğrafları paylaşılmıştı. Şimdi ise Lidya Pınar'ın geçmiş halleri gündeme geldi.



Kahverengi Saçlı Doğal Hali Şaşırttı



İddialı sarı saçları ile dinleyici karşısına çıkan Lidya geçmişte çok farklı bir görünüme sahipmiş. Çocukluk zamanlarına dair bir fotoğrafla sosyal medyada gündem olan genç şarkıcının uzun ve doğal kahverengi saçları dikkat çekti. Manifest kızının küçük yaşlardaki sade ve sevimli haliyle sevenlerini şaşırttı.

Big5 Türkiye'den Zirveye



Sahne koreografileri, iddialı tarzları ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest'in bir araya gelmesi bir yarışma sayesinde oldu. Big5 Türkiye isimli programa katılan genç şarkıcılar buradan seçilerek ünlü grup oluşturuldu. Daha sonra Hypers Medya Şirketi'nin sahibi Tolga Akış tarafından piyasaya sürülen Manifest ilk şarkılarını yayınladıkları günden itibaren seslerini duyurmaya başladı. Giderek artan popülariteleri sayesinde müzik listelerini alt üst eden grup son olarak Avrupa'ya açılma kararı aldı. Londra yerleşen grup üyeleri ilk İngilizce seslendirdikleri şarkıları "Tralala"yı bir kaç ay önce piyasaya sürdü. Bakalım Manifest, Türkiye'nin ardından dünyada da ses getirmeyi başarabilecek mi?