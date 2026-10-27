Manifest'in Yıldızı Lidya Pınar'ın Çocukluk Fotoğrafı Ortaya Çıktı: Değişimi Sosyal Medyayı Salladı!

Manifest'in yıldızı Lidya Pınar'ın yıllar önceki çocukluk hali ortaya çıktı! Kahverengi saçlı doğal halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Manifest'in Yıldızı Lidya Pınar'ın Çocukluk Fotoğrafı Ortaya Çıktı: Değişimi Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 13:33

Son dönemin popüler kız grubu Manifest'in yükselişi devam ediyor. Mina Solak, Hilal Yelekçi, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Esin Bahat ve Lidya Pınar'dan oluşan grubunun üyelerine ilgi her geçen gün daha da artıyor. Attıkları her adım, yaptıkları her paylaşım gündemden düşmüyor. Manifest kızlarının ünlü olmadan önceki yaşantıları da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Esin Bahat'ın çiğ köftecide çalıştığına dair iddialarla eski fotoğrafları paylaşılmıştı. Şimdi ise Lidya Pınar'ın geçmiş halleri gündeme geldi.


Kahverengi Saçlı Doğal Hali Şaşırttı


İddialı sarı saçları ile dinleyici karşısına çıkan Lidya geçmişte çok farklı bir görünüme sahipmiş. Çocukluk zamanlarına dair bir fotoğrafla sosyal medyada gündem olan genç şarkıcının uzun ve doğal kahverengi saçları dikkat çekti. Manifest kızının küçük yaşlardaki sade ve sevimli haliyle sevenlerini şaşırttı.

Big5 Türkiye'den Zirveye


Sahne koreografileri, iddialı tarzları ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest'in bir araya gelmesi bir yarışma sayesinde oldu. Big5 Türkiye isimli programa katılan genç şarkıcılar buradan seçilerek ünlü grup oluşturuldu. Daha sonra Hypers Medya Şirketi'nin sahibi Tolga Akış tarafından piyasaya sürülen Manifest ilk şarkılarını yayınladıkları günden itibaren seslerini duyurmaya başladı. Giderek artan popülariteleri sayesinde müzik listelerini alt üst eden grup son olarak Avrupa'ya açılma kararı aldı. Londra yerleşen grup üyeleri ilk İngilizce seslendirdikleri şarkıları "Tralala"yı bir kaç ay önce piyasaya sürdü. Bakalım Manifest, Türkiye'nin ardından dünyada da ses getirmeyi başarabilecek mi?

Benzer Haberler
Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi
Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?” Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?”
Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı
Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı
Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin” Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin”
Ünlülerden 29 Ekim Çıkarması! Sosyal Medya Kırmızı Beyaz Ünlülerden 29 Ekim Çıkarması! Sosyal Medya Kırmızı Beyaz
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi