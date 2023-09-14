Zahide Yetiş Yeni Programı İle Star TV'yi Sallayacak! Müge Anlı'nın Vay Haline

Ekranların sevilen isimlerinden olan Zahide Yetiş Eylül ayı itibarıyla Star TV'de Zahide Yetiş ile yeniden başlasak isimli Reality programı ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Star TV ekranlarında başlayacak olan Zahide Yetiş ile yeniden başlasak programında özür dilemek isteyen, özür bekleyen, Hata yapan ya da hayata Sil Baştan Başlamak isteyen bireyler yeni bir şans fırsatına ulaşacak. Peki Star TV ekranlarında başlayacak olan Zahide Yetiş'in yeni programı, senelerdir sabah kuşağına damgasını vuran Müge Anlı ile Tatlı Sert programını tahtından edebilecek mi?

Senelerdir ATV ekranlarında sabah kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert cinayetleri ailevi sorunları ve kayıp vakalarını çözen ve ele alan bir program olarak karşımıza çıkarken programın reytingleri de oldukça yüksek seyretmeye devam ediyor. Ancak Geçtiğimiz sezon yaşanan birkaç olay sonrasında tartışma ve skandal dosyalarının açılmasının Müge Anlı'nın İmajını zedelediği de sosyal medyada yorum olarak sunuluyor. Geçtiğimiz senelerde Zahide ile Yetiş Hayata isimli programında Show TV ile ekranlarda olan Zahide Yetiş, sağlık güzellik moda gibi konuları ele almıştı. Zahide Yetiş sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isimler arasında yer alırken sürekli takipçileriyle iletişim içinde olması yeni programının reytinglerinin iyi olacağını işaret etmekte.

Eski programlarına istinaden Zahide Yetiş'in yeni programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında, yepyeni formatı ile destek ihtiyacı olan bireylere Uzmanlar eşliğinde destek verilmesi planlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile aynı saatlerde başlayacak olan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı arasında reyting mücadelesinin yaşanacağı biliniyor.

Müge Anlı mı Zahide Yetiş mi?

Müge Anlı'nın tahtının sallanacağı da sosyal medyada şu sıralarda konuşuluyor. Ancak 2 programın birbirinden bağımsız hareket edeceği de Hedef kitleleri farkı ile ortaya çıkarken Müge Anlı gerilim unsurlarıyla hareket edecek Zahide Yetiş ise daha çok duygusal anlamda izleyicisinin yanında olmaya çalışacak. Her iki programında ayrı izleyici kitlesi olduğu varsayılırsa Zahide Yetiş'in programının Müge Anlı'nın reytinglerine etkisi olacağı da tahmin ediliyor. Yenilikçi bir format sunan Zahide Yetiş'in programının reytinglerde yükselmesi Müge Anlı'nın programını geride bırakması da mümkün gibi gözüküyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert Eylül ayı itibariyle başlamış bulunurken, Zahide Yetiş ile yeniden başlasak programının ilk bölümü 29 Eylül'de Star TV ekranlarında başlayacak