Zafer Algöz'ü isyan ettiren otopark ücreti: "Allah vicdan versin"

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı’ndaki otoparkta yaşadığı şaşkınlıkla sosyal medya hesabından isyan etti. Algöz, otomobilini 22 saat süreyle park ettikten sonra 1225 TL'lik bir ödeme yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Son dönemde Türkiye’deki yüksek enflasyon, birçok hizmet ve mal fiyatına peş peşe zamlar getirmişken, hayat pahalılığına karşı tepkiler de artıyor. Zafer Algöz de bu duruma kayıtsız kalmayarak yaşadığı otopark deneyimini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya paylaşımında, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul havaalanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım, arabada keyfine bakardı…” diyerek otopark ücretine tepki gösterdi. Algöz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Artık bazı şeylere 'yuuhh' demek yeterli değil, 'Ohaaa ohaaa' diyorum. Allah vicdan versin."