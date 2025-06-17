Zafer Algöz’den Plaj Fiyatlarına Sert Tepki: “Denize Niye Parayla Gireyim?”

Başarılı oyuncu Zafer Algöz, tatil bölgelerindeki plaj ve şezlong fiyatlarına sert bir dille tepki gösterdi. Sahil şeridinin halkın hakkı olduğunu vurgulayan Algöz, fahiş ücretlerin hem yerli turistleri hem de yabancı misafirleri zor durumda bıraktığını dile getirdi. Sosyal medyada ve basında yankı uyandıran açıklamaları, gündemde geniş yer buldu.

“Plajlar Halkındır, Deniz Ücretsiz Olmalı”

Bir röportaj sırasında düşüncelerini paylaşan Zafer Algöz, “4-5 bin lira para istiyorlar, halbuki yasaya göre plajlar halkındır. Türkiye’nin dörtte üçü deniz. Ben para verip niye denize gireyim?” diyerek isyanını dile getirdi. Sahillerin yüksek fiyatlarla özelleştirilmesine karşı çıkan usta oyuncu, herkesin denizden özgürce faydalanması gerektiğini savundu.

“Turizmi Çökertiyorlar”

Ünlü oyuncu, astronomik fiyatların turizmi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Zafer Algöz, “Fiyatlar Roma mızrağı tadında. Yabancı ülkelerden gelen turistler bile Türkiye’nin çok pahalı olduğunu söylüyorlar artık” diyerek durumu özetledi.