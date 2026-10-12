Zafer Algöz ve Can Yılmaz Sahnede Yollarını Ayırdı: Burda Olan Burda Kalır Bitti!

Türk komedi, tiyatro ve dijital yayıncılık dünyasının en sevilen ve uyumlu ikililerinden Zafer Algöz ile Can Yılmaz'ın yıllardır kahkaha garantili olarak sürdürdüğü ortaklıktan sevenlerini üzen sürpriz bir haber geldi. Şehir şehir gezerek kapalı gişe oynadıkları ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştıkları Burda Olan Burda Kalır gösterisinin sahne serüveninin sona erdiği öğrenildi. Yıllardır süren sahne ortaklığının bitmesi gösterinin takipçilerini şaşkınlığa uğratırken ikilinin yollarına ayrı ayrı devam edeceği ve Zafer Algöz'ün yeni sahne projesinin şimdiden belli olduğu ortaya çıktı.

Radyodan YouTube'a, YouTube'dan Sahnemize Uzanan Dev Kahkaha Serüveni

Usta oyuncu Zafer Algöz ile sinema ve televizyon dünyasının başarılı senaristi Can Yılmaz'ın samimi dostluğu ve sohbeti ilk olarak Kafa Radyo'da dinleyicilerle buluşmuştu. Eylül 2019'da radyo serüvenini kendi istekleriyle noktalayan ikili eğlenceli sohbetlerini, set anılarını ve kamera arkası hikayelerini YouTube ortamına taşıdı. Birbirlerine laf yetiştiren iki yakın dostun bu samimi konsepti kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi.

Podcast olarak dinlenme rekorları kıran Burda Olan Burda Kalır yoğun istek üzerine iki perdelik bir sahne gösterisine dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanındaki tiyatro salonlarını ve kongre merkezlerini dolduran ikili 2023 yılında çıktıkları Avrupa ve ABD turnesi kapsamında Londra'daki tarihi Bloomsbury Tiyatrosu'nda dahi kapalı gişe sahne alarak büyük bir başarıya imza attı.

7 Yıllık Sahne Ortaklığı Bitti

Yaklaşık yedi yıldır birlikte sürdürdükleri gösteriyi noktalamak isteyen ikili sahnede yollarını ayırma kararı aldı. Aralarında herhangi bir küslük veya tartışma olup olmadığına dair iki isimden de henüz resmi bir açıklama gelmezken sevilen YouTube kanalı ve podcast serisinin akıbeti de henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan usta oyuncu Zafer Algöz'ün tiyatroseverleri ve seyircisini hiç bekletmeyeceği öğrenildi. Algöz 14 Ekim tarihinde Ankara'da Loading adını taşıyan yepyeni tek kişilik stand-up gösterisiyle ilk kez tek başına sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Can Yılmaz'ın sahnelerdeki veya ekranlardaki bir sonraki projesinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.