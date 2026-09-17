Zafer Algöz Eşiyle Aşk Tazeledi! 25. Yıla Özel Kare

Zafer Algöz eşi Lale Algöz ile evliliklerinin 25’inci yılını sosyal medyada paylaştığı romantik fotoğrafla kutladı.

Zafer Algöz Eşiyle Aşk Tazeledi! 25. Yıla Özel Kare
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 18:47

Ünlü oyuncu Zafer Algöz eşi Lale Algöz ile evliliklerinin 25’inci yılını sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Yıllardır birlikte olan çift bu özel günü sade ama anlamlı bir kareyle taçlandırdı.

Algöz eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken altına da kısa ama samimi bir not düştü: “25 yıllık olmuşuz.”

Oyuncunun bu birkaç kelimelik paylaşımı bile takipçilerinin ilgisini çekmeye yetti. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğraf çiftin sevenlerinden de güzel mesajlar aldı.

Yıldönümüne Özel Romantik Kare

Zafer Algöz’ün paylaşımında eşi Lale Algöz ile birlikte verdiği poz dikkat çekti. Çiftin 25 yıllık evliliklerini kutladığı bu özel kare sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ünlü oyuncunun yıllar sonra bile eşiyle birlikte özel gününü sosyal medya üzerinden kutlaması takipçilerinden de olumlu karşılık gördü. Özellikle “25 yıllık olmuşuz” notunun doğal ve içten havası paylaşımı daha da sıcak bir hale getirdi.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Zafer Algöz’ün evlilik yıl dönümü paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Çiftin sevenleri de yorumlarda güzel dileklerini paylaşarak bu özel güne ortak oldu.

25 yılı geride bırakan Zafer ve Lale Algöz çifti böylece evliliklerinin önemli dönüm noktalarından birini daha kutlamış oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı gösterişli sözlerden çok kısa ve samimi bir mesajla yaptığı için de dikkat çekti.

Benzer Haberler
Hande Erçel’in Reklam Kazancı Gündem Oldu! Hande Erçel’in Reklam Kazancı Gündem Oldu!
Büşra Pekin’in Yeni Dizisi Belli Oldu! Komedi Bombası Geliyor Büşra Pekin’in Yeni Dizisi Belli Oldu! Komedi Bombası Geliyor
Hilal Yelekçi Sarışın Oldu! Görenler “AI” Sandı Hilal Yelekçi Sarışın Oldu! Görenler “AI” Sandı
Biran Damla Yılmaz’dan Korkutan Paylaşım! Hastaneye Kaldırıldı Biran Damla Yılmaz’dan Korkutan Paylaşım! Hastaneye Kaldırıldı
İbrahim Tatlıses’ten Sevindiren Haber! Doktoru Açıkladı İbrahim Tatlıses’ten Sevindiren Haber! Doktoru Açıkladı
Uzun Bekleyiş Sona Erdi! Konuşanlar 2 Ekim’de Dönüyor Uzun Bekleyiş Sona Erdi! Konuşanlar 2 Ekim’de Dönüyor
ÇOK OKUNANLAR
Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi
  • 17-09-2026 10:18

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Kaan Yıldırım Toronto'yu Salladı! Siyah-Beyaz Karelerine Beğeni Yağdı
  • 17-09-2026 14:00

Kaan Yıldırım Toronto'yu Salladı! Siyah-Beyaz Karelerine Beğeni Yağdı