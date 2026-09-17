Zafer Algöz Eşiyle Aşk Tazeledi! 25. Yıla Özel Kare

Ünlü oyuncu Zafer Algöz eşi Lale Algöz ile evliliklerinin 25’inci yılını sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Yıllardır birlikte olan çift bu özel günü sade ama anlamlı bir kareyle taçlandırdı.

Algöz eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken altına da kısa ama samimi bir not düştü: “25 yıllık olmuşuz.”

Oyuncunun bu birkaç kelimelik paylaşımı bile takipçilerinin ilgisini çekmeye yetti. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğraf çiftin sevenlerinden de güzel mesajlar aldı.

Yıldönümüne Özel Romantik Kare

Zafer Algöz’ün paylaşımında eşi Lale Algöz ile birlikte verdiği poz dikkat çekti. Çiftin 25 yıllık evliliklerini kutladığı bu özel kare sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ünlü oyuncunun yıllar sonra bile eşiyle birlikte özel gününü sosyal medya üzerinden kutlaması takipçilerinden de olumlu karşılık gördü. Özellikle “25 yıllık olmuşuz” notunun doğal ve içten havası paylaşımı daha da sıcak bir hale getirdi.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Zafer Algöz’ün evlilik yıl dönümü paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Çiftin sevenleri de yorumlarda güzel dileklerini paylaşarak bu özel güne ortak oldu.

25 yılı geride bırakan Zafer ve Lale Algöz çifti böylece evliliklerinin önemli dönüm noktalarından birini daha kutlamış oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı gösterişli sözlerden çok kısa ve samimi bir mesajla yaptığı için de dikkat çekti.