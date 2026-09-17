İbrahim Tatlıses’ten Sevindiren Haber! Doktoru Açıkladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve safra kesesinden ameliyat olan Tatlıses bir süredir fizik tedavi görüyor.

Sanatçının tedavi süreci devam ederken doktorundan gelen yeni paylaşım sevenlerini de meraklandırdı. Tatlıses’in tedavisini gerçekleştiren Doç. Dr. Edip Gönüllü ünlü türkücüyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Doktorundan Dikkat Çeken Paylaşım

Tatlıses’le verdiği pozu paylaşan Gönüllü sanatçının uzun süredir devam eden ağrısının dindirilebilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Doktorun paylaşımındaki detay özellikle Tatlıses’in sevenlerinin dikkatini çekti.

Gönüllü paylaşımında “Sevgili ağabeyim, namıdiğer ‘İmparator’ İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrısını dindirebilmenin mutluluğu yüzümüze yansıdı” ifadelerini kullandı.

Yüzleri Güldüren Kare

Doktorun sözleriyle birlikte paylaşılan fotoğrafta Tatlıses ve Gönüllü’nün gülümsediği görüldü. Tatlıses’in yüzündeki tebessüm sanatçının hayranları tarafından da olumlu karşılandı.

Gönüllü, mesajının devamında Tatlıses’e sağlık dileyerek “Sağlıkla ve hep böyle güzel gülümsemelerle” ifadelerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede ilgi görürken Tatlıses’in sağlık durumunu yakından takip eden hayranları da bu gelişmeyle birlikte rahat bir nefes aldı.

Tedavi Süreci Devam Ediyor

İbrahim Tatlıses nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından safra kesesinden ameliyat edilen sanatçı 22 Nisan’da hastaneden taburcu edilmişti.

Taburculuğunun ardından fizik tedavi sürecine başlayan Tatlıses’in tedavisi devam ederken doktorundan gelen bu paylaşım özellikle uzun süredir yaşadığı ağrıyla ilgili önemli bir gelişmeye işaret etti. Ancak sanatçının genel sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bunun dışında ayrıntılı bir bilgi verilmedi.